Τα Παιδιά Είναι Καλά;

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Μυοκαρδίτιδες και βλάβες από το εμβόλιο της COVID-19
Εδώ θα δείτε το πρωτότυπο:
https://odysee.com/@VSRF:d/AreTheKidsOk:a?fbclid=IwAR1lRCfquBRMB8UTN90mcfEBrSe-Ty0z4Rtbpf22IPMmQanTbyvHysRn5wg
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