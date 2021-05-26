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Facist Satanic Police State Copenhagen Denmark [15.05.2021]
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
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92 views • May 26, 2021
Husk Du kan være Fritaget ALT og du skal ikke engang vide lægeerklæring:
JEG ER FRITAGET ALT - Mundble - Test - Vaccine - Corona INFLUENZA PAS
APP/WEB 02.05.2021: https://fritaget.fbf.one

Politiet amok på demonstranter. Hvornår er nok rent faktisk NOK?

KaosTV Danmark - 15 maj 2021·
Politiet amok på demonstranter.
Det er med tungt hjerte at vi lægger videoen fra gårsdagens Palæstina demonstration op. Vi advarer mod stærke og chokerende billeder for dem der ikke bryder sig om den slags. Vi har sjældent set politiet opførere sig så aggresivt og voldeligt som de gjorde lørdag d.14/5 Det er KaosTV´s opfattelse at dansk politi har et volds og måske et racisme problem. Men tag ikke vores ord for det. Døm selv på billederne. #politivold #Palæstina

https://www.facebook.com/KaosTVDanmark/videos/303933644622440/
https://www.youtube.com/user/KAOSTVDK
https://twitter.com/kaostvdk
https://solidaritet.dk/kaostv-blokeret-censur-forhindrer-venstrefloejens-ypperste-aerinde-solidariteten/
https://www.medioq.com/DK/Copenhagen/172941769463312/KaosTV-Danmark

NOTE: What The Fuck...!

Først da jeg ser disse videoklip iænker jeg der er en sand
Frihedskæmper der stå i forreste linie og optage hvad der foregår
af Sataniske Fascistiske ting her i Danmark...

Og så Fandme ikke om han filmer sig selv med MUNDBLE på...

Er han ikke klar over hvad det er der foregår lige nu?

Tænk:
'Kontrataktik mod infiltration af demonstrationer | ildspor'
https://ildspor.wordpress.com/2020/11/19/kontrataktik-mod-infiltration-af-demonstrationer/

Er han 'købt' af Satanisterne?

Er han ikke klar over hvilket signal han sender til alle der ser hans video?

Er han ikke klar over at det er SARS-COV-2 INFLUENZA virus med en dødeligehed på ca 1½ %?

Er han ikke klar over at ALLE kan været undtaget ALT

- Mundble
- Test
- Vaccine
- Corona INFLUENZA PAS

og at man IKKE engang skal have lægeerklæring på det?

Wake The Fuck Up!
--
MundBLE virker IKKE imod denne SARS-CoV-2 influenza virus.
Bevis: 20 læger fra Rigshospitalet 18 nov 2020
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205991/

JEG ER FRITAGET ALT - Mundble - Test - Vaccine - Corona INFLUENZA PAS
APP/WEB 02.05.2021: https://fritaget.fbf.one
Keywords
freedompedophiliasatanismdeepstatefascism
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