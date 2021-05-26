© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Facist Satanic Police State Copenhagen Denmark [15.05.2021]
Follow
0
Share
Report
92 views • May 26, 2021
Husk Du kan være Fritaget ALT og du skal ikke engang vide lægeerklæring:
JEG ER FRITAGET ALT - Mundble - Test - Vaccine - Corona INFLUENZA PAS
APP/WEB 02.05.2021: https://fritaget.fbf.one
Politiet amok på demonstranter. Hvornår er nok rent faktisk NOK?
KaosTV Danmark - 15 maj 2021·
Politiet amok på demonstranter.
Det er med tungt hjerte at vi lægger videoen fra gårsdagens Palæstina demonstration op. Vi advarer mod stærke og chokerende billeder for dem der ikke bryder sig om den slags. Vi har sjældent set politiet opførere sig så aggresivt og voldeligt som de gjorde lørdag d.14/5 Det er KaosTV´s opfattelse at dansk politi har et volds og måske et racisme problem. Men tag ikke vores ord for det. Døm selv på billederne. #politivold #Palæstina
https://www.facebook.com/KaosTVDanmark/videos/303933644622440/
https://www.youtube.com/user/KAOSTVDK
https://twitter.com/kaostvdk
https://solidaritet.dk/kaostv-blokeret-censur-forhindrer-venstrefloejens-ypperste-aerinde-solidariteten/
https://www.medioq.com/DK/Copenhagen/172941769463312/KaosTV-Danmark
NOTE: What The Fuck...!
Først da jeg ser disse videoklip iænker jeg der er en sand
Frihedskæmper der stå i forreste linie og optage hvad der foregår
af Sataniske Fascistiske ting her i Danmark...
Og så Fandme ikke om han filmer sig selv med MUNDBLE på...
Er han ikke klar over hvad det er der foregår lige nu?
Tænk:
'Kontrataktik mod infiltration af demonstrationer | ildspor'
https://ildspor.wordpress.com/2020/11/19/kontrataktik-mod-infiltration-af-demonstrationer/
Er han 'købt' af Satanisterne?
Er han ikke klar over hvilket signal han sender til alle der ser hans video?
Er han ikke klar over at det er SARS-COV-2 INFLUENZA virus med en dødeligehed på ca 1½ %?
Er han ikke klar over at ALLE kan været undtaget ALT
- Mundble
- Test
- Vaccine
- Corona INFLUENZA PAS
og at man IKKE engang skal have lægeerklæring på det?
Wake The Fuck Up!
--
MundBLE virker IKKE imod denne SARS-CoV-2 influenza virus.
Bevis: 20 læger fra Rigshospitalet 18 nov 2020
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205991/
JEG ER FRITAGET ALT - Mundble - Test - Vaccine - Corona INFLUENZA PAS
APP/WEB 02.05.2021: https://fritaget.fbf.one
JEG ER FRITAGET ALT - Mundble - Test - Vaccine - Corona INFLUENZA PAS
APP/WEB 02.05.2021: https://fritaget.fbf.one
Politiet amok på demonstranter. Hvornår er nok rent faktisk NOK?
KaosTV Danmark - 15 maj 2021·
Politiet amok på demonstranter.
Det er med tungt hjerte at vi lægger videoen fra gårsdagens Palæstina demonstration op. Vi advarer mod stærke og chokerende billeder for dem der ikke bryder sig om den slags. Vi har sjældent set politiet opførere sig så aggresivt og voldeligt som de gjorde lørdag d.14/5 Det er KaosTV´s opfattelse at dansk politi har et volds og måske et racisme problem. Men tag ikke vores ord for det. Døm selv på billederne. #politivold #Palæstina
https://www.facebook.com/KaosTVDanmark/videos/303933644622440/
https://www.youtube.com/user/KAOSTVDK
https://twitter.com/kaostvdk
https://solidaritet.dk/kaostv-blokeret-censur-forhindrer-venstrefloejens-ypperste-aerinde-solidariteten/
https://www.medioq.com/DK/Copenhagen/172941769463312/KaosTV-Danmark
NOTE: What The Fuck...!
Først da jeg ser disse videoklip iænker jeg der er en sand
Frihedskæmper der stå i forreste linie og optage hvad der foregår
af Sataniske Fascistiske ting her i Danmark...
Og så Fandme ikke om han filmer sig selv med MUNDBLE på...
Er han ikke klar over hvad det er der foregår lige nu?
Tænk:
'Kontrataktik mod infiltration af demonstrationer | ildspor'
https://ildspor.wordpress.com/2020/11/19/kontrataktik-mod-infiltration-af-demonstrationer/
Er han 'købt' af Satanisterne?
Er han ikke klar over hvilket signal han sender til alle der ser hans video?
Er han ikke klar over at det er SARS-COV-2 INFLUENZA virus med en dødeligehed på ca 1½ %?
Er han ikke klar over at ALLE kan været undtaget ALT
- Mundble
- Test
- Vaccine
- Corona INFLUENZA PAS
og at man IKKE engang skal have lægeerklæring på det?
Wake The Fuck Up!
--
MundBLE virker IKKE imod denne SARS-CoV-2 influenza virus.
Bevis: 20 læger fra Rigshospitalet 18 nov 2020
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205991/
JEG ER FRITAGET ALT - Mundble - Test - Vaccine - Corona INFLUENZA PAS
APP/WEB 02.05.2021: https://fritaget.fbf.one
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.