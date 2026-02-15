© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ALOE VERA CURA CANCER
38 views • 2 days ago
- Debate sobre a cura do câncer utilizando a receita apresentada no livro "CÂNCER TEM CURA" escrito pelo frei Romano Zago, OFM mediado por Amaury de Assis Ferreira Júnior (Catanduva, 28 de setembro de 1950) jornalista, apresentador de televisão e escritor brasileiro, entre:
- Frei Romano Zago, OFM, nasceu em Lajeado (RS), em 11/08/1932. Após os cursos de Filosofia e Teologia, ordenou-se sacerdote franciscano em 1958. Em 1971 diplomou-se em língua e literatura luso-brasiieira, francesa e espanhola, pela Faculdade de Letras da PUC-RS. Foi em 1988, na Paróquia Santo Antônio, de Pouso Novo (RS), que começou a testar a receita da babosa e constatou, na prática, os primeiros casos de cura. Depois disse esteve em Israel, sempre usando com êxito a sua receita. Foi convidado a dar palestras em Portugal, Suíça, Itália e outros países.
- Humberto Torloni(1924–2017) foi um dos responsáveis pela fundação do A.C.Camargo Cancer Center e primeiro diretor do Departamento de Patologia da Instituição. Teve participação de destaque na OMS, em Genebra, onde ajudou a sistematizar o Código Internacional para Neoplasias, além de atuar na Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) em Washington e na Divisão Nacional do Câncer, do Ministério da Saúde, em Brasília. Grande incentivador da pesquisa, também esteve à frente da filial brasileira do Instituto Ludwig de Pesquisa.
-Tuffik Mattar (1921 – 2012) foi um médico sanitarista e engenheiro químico brasileiro.
-Anna Sharp (1942-2025) foi consultora, terapeuta e escritora.
-Walter Radamés Accorsi (1912-2006) foi catedrático em Botânica, pesquisador e divulgador brasileiro, renomado especialmente no campo da fitoterapia (uso de plantas medicinais). Doutor, amante das plantas e da natureza. Conhecido e renomado mundialmente, nos ensina o quanto é importante amar e cuidar dela, que ela nos traz a cura; do corpo e da alma!
