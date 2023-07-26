Bienvenido - Trailer

Runenkraftraunen - ¡El canal de música 432-❤️ que combina runas, meditaciones y espiritualidad!

"Las runas no son sólo caracteres, símbolos terrestres y tesoros culturales, no, las runas son también portadoras energéticas de múltiples poderes, dones y dinámicas". (Frater LYSIR de: Magical Compendium - Runic Initiations)

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