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Виктория ПреобРАженская. «РАЗОБЛАЧЕНИЕ КОВАРНЫХ МЕТОДОВ рептилоидных тварей, активно уничтожающих славян». Читает Автор. https://youtu.be/RplMTzrj6aM
Фрагменты: «С помощью мощной компьютерной сети каждую человеческую душу, не принявшую Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС сердцем, роботизируют с помощью индивидуальной энергетической метки «666», состоящей из девяти цифр в трёх ячейках, в сумме дающих это число. Например: 123-321-105 (6-6-6) (приватизационные чеки, магнитные карточки — это прелюдия «числа Зверя»). Каждая из ячеек будет иметь обозначение характера человека, национальности, семейного положения и т.д. Числа будут в целом давать полную характеристику человека, поставившего эту чёрную метку. Имеющим «число Зверя» будут безплатно выдавать психотронные продукты и прочие вредоносные товары. На любом разстоянии с помощью компьютерного и электронного воздействия, человек будет управляться и чётко выполнять любые команды Антихриста. Спрятаться такой биоробот уже не сможет, ибо с помощью чувствительной техники будет найден в любом уголке Земли. Не выполняющих волю Князя Тьмы будут уничтожать с помощью энергетического оружия» (Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Наука о Свете и Его Трансформации», 1992 г. https://usmalos.com/nauka-o-svete-i-ego-transformaczii/osnovnyie-formulyi-(blokinformacziya)/mir-satanyi-antibxa ).
«Что сегодня задумали эти твари? Как Предсказывала и Предупреждала Матерь Мира, — электронное рабство. Причём делают они это подло, под прикрытием «благих» целей, а на самом деле, в паническом страхе: утратить свою власть и несметные багатства (в худшем понимании этого слова), заставляют своих легатов всё более разчеловечивать население Руси. Это принятие демонических законов, нарушающих все права и свабоды граждан, понижение уровня «образования» и жизни в целом, откровенное издевательство, лживая пропаганда-хуцпа и стяжание, подмена истинных духовных ценностей... Подошло Последнее Время, а Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Всей Своей Жизнью Сдерживает Окончательный Удар Тьмы и Собирает Своё БЕЛОЕ ПЛЕМЯ: Сынов и Дочерей Белой Космической РАсы — Солнечное ПЛЕМЯ СВЕТА. За Мной, Мои Истинные Славные Сыны и Дочери! МаТРИпадма с Огненным Мечом Духа Стоит на Высокой Горе и Зовёт всех зрячих в ЧИСТОЕ НЕБЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ И БЛАЖЕНСТВА КОСМИЧЕСКИХ НАЧАЛ: МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО, В РАЙСКИЙ САД, УПОЁННОГО АМРИТОЙ ИРИЯ! УРА! АУМ РА! АЗЪ ЕСМЬ СВЕТ!»
(Виктория ПреобРАженская. «РАЗОБЛАЧЕНИЕ КОВАРНЫХ МЕТОДОВ рептилоидных тварей, активно уничтожающих славян», 9.09.2015 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/razoblachenie-kovarnyh-metodov-reptiloidnyh-tvarej ).
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Биография Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
Авторские Сайты Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС):
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2020/10/29/zvyozdnyj-most.-vnimanie-prosmotr-smertelno-opasen-dlya-biorobotov-zombi-reptiloidov-video/
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