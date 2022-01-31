© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
CDL125 - Le danger monstrueux de la pensée unique (TENIR XXI) - Jean-Jacques Crèvecoeur
Follow
0
Share
Report
62 views • January 31, 2022
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
lundi 31 janvier 2022 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL125:8
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Dans cette vidéo, j'explore pour vous les différentes dimensions de ce que les sociologues appellent la pensée unique. À partir de là, je vous montre en quoi l'instauration d'un régime totalitaire mondial, d'un gouvernement mondial nécessite absolument de dissoudre toutes les individualités dans une norme sociale, culturelle, religieuse, sexuelle unique et universelle de telle sorte que plus aucune opposition ne puisse se mettre en travers de ce projet liberticide.
Grâce à cette vidéo, vous comprendrez mieux pourquoi cette notion de village global nous a été imposée. Vous comprendrez également pourquoi la suppression des nations, des différences culturelles et des religions constitue des conditions sine qua non du Nouvel Ordre Mondial. Vous serez probablement surpris de comprendre aussi en quoi la théorie du genre et la promotion disproportionnée de l'homosexualité constituent une clé essentielle du plan des mondialistes.
Sachant cela, nous serons mieux à même de mettre, une fois de plus, des bâtons dans les roues de cette minuscule minorité de criminels psychopathes milliardaires.
.
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Les groupes déjà existants sur Solidarita.net :
— groupe CDL104 - Droits fondamentaux : https://solidarita.net/CDL104
— groupe CDL105 - Droit du travail et COVID : https://solidarita.net/CDL105
— groupe CDL106 - Scolarité et vaccination : https://solidarita.net/CDL106
— groupe CDL107 - Pros de santé et vaccination : https://solidarita.net/CDL107
— groupe CDL115 - Les sortir de la sidération : https://solidarita.net/CDL115
— groupe CDL117 - Grève générale illimitée : https://solidarita.net/CDL117
— groupe Humour, arme de destruction massive : https://solidarita.net/cdl-humour
— groupe CDL-France - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-France-mensonges
— groupe CDL-Belgique - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Belgique-mensonges
— groupe CDL-Suisse - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Suisse-mensonges
— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
lundi 31 janvier 2022 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL125:8
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Dans cette vidéo, j'explore pour vous les différentes dimensions de ce que les sociologues appellent la pensée unique. À partir de là, je vous montre en quoi l'instauration d'un régime totalitaire mondial, d'un gouvernement mondial nécessite absolument de dissoudre toutes les individualités dans une norme sociale, culturelle, religieuse, sexuelle unique et universelle de telle sorte que plus aucune opposition ne puisse se mettre en travers de ce projet liberticide.
Grâce à cette vidéo, vous comprendrez mieux pourquoi cette notion de village global nous a été imposée. Vous comprendrez également pourquoi la suppression des nations, des différences culturelles et des religions constitue des conditions sine qua non du Nouvel Ordre Mondial. Vous serez probablement surpris de comprendre aussi en quoi la théorie du genre et la promotion disproportionnée de l'homosexualité constituent une clé essentielle du plan des mondialistes.
Sachant cela, nous serons mieux à même de mettre, une fois de plus, des bâtons dans les roues de cette minuscule minorité de criminels psychopathes milliardaires.
.
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Les groupes déjà existants sur Solidarita.net :
— groupe CDL104 - Droits fondamentaux : https://solidarita.net/CDL104
— groupe CDL105 - Droit du travail et COVID : https://solidarita.net/CDL105
— groupe CDL106 - Scolarité et vaccination : https://solidarita.net/CDL106
— groupe CDL107 - Pros de santé et vaccination : https://solidarita.net/CDL107
— groupe CDL115 - Les sortir de la sidération : https://solidarita.net/CDL115
— groupe CDL117 - Grève générale illimitée : https://solidarita.net/CDL117
— groupe Humour, arme de destruction massive : https://solidarita.net/cdl-humour
— groupe CDL-France - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-France-mensonges
— groupe CDL-Belgique - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Belgique-mensonges
— groupe CDL-Suisse - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Suisse-mensonges
— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.