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Experto en frecuencias electromagnéticas cuenta porqué eligió Vilcabamba y porqué es innecesario vivir con 5G in Vilcabamba
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26 views • December 19, 2020
¡Atención Vilcabamba! Residentes internacionales de Vilcabamba nos cuentan porqué eligieron Vilcabamba como su hogar y nos explican el peligro para la salud que implica el 5g y los niveles altos de frecuencias electromagnéticas. En un área natural no es necesario 5G para suplir la necesidad de comunicaciones, si se usa fibra óptica. Los beneficios no justifican los daños a la salud ni a la vida. Tomémonos el tiempo de discernir con sabiduría cómo incorporar lo mejor de la tecnología actual sin perder los beneficios de la salud, el bienestar natural y la longevidad. Comparte con tus contactos
#AtenciónVilcabamba #ProDefensaVilcabamba #AmamosVilcabamba #Discierne5G
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