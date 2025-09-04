BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
: CLAIM OF THE LIFE, TUTORIAL-VIDEO, FORTHECLAIMOFTHELIFE.COM.
RussellJayGould
RussellJayGould
3 followers
Follow
23 views • 1 day ago

: CLAIM OF THE LIFE.

: Chief-fought for the You, You and You, For the end of the THEM, When-you-didnt, even-know, Who-he-was or what-he-was-fighting-for.


: SOLITARY-WEBSITE FOR THE VALID-CLAIM-CONTRACT BY THE POSTMASTER-GENERAL: Russell-Jay: Gould'S-AUTHORIZATION.

: SERVING-CITIZENS OF THE WORLD:


: [A]DULT-CLAIMANTS.

: CHILDREN. [PARENTS MUST COMPLETE THEIRS FIRST.]

: BRIDGE-PASS, FOR THE POSTMASTERS, WITH THE CLAIM-CONTRACT, BY THE CHIEF’S-PRIOR-AUTHORIZING-POSTMASTERS.


FOR THESE NATIVITY-CLAIM-CONTRACTS OF THIS WEBSITE ARE WITH THE SEALS AND AUTOGRAPHS BY THE CONTRACTING-POSTMASTER-GENERAL: Russell-Jay: Gould.


FOR THE SERVICE OF THE WORLD-CITIZENS & FOREIGN-POSTAL-COUNTRIES.

: CLAIM OF THE LIFE.

FORTHECLAIMOFTHELIFE.COM.

: Russell-Jay: Gould.

: Hero of Our Planet: Truth-Wins.

: http://linktr.ee/russelljaygould.

: Love &: Kindness to the World.

: http://www.LastFlagStanding.com .

Keywords
flagcouragetruthquantumfactssupreme-courtwar-castlesrussell-jay gould2020-electionsquantum-bankingpostmaster-generalnow-spacecrypto-currenciestitle iv flag2024-elections
