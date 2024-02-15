ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ) ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ=ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΗΘΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΘΑ ΒΙΩΣΟΥΜΕ ΘΕΟΜΗΝΙΑ; ΛΑΟΣΥΝΑΞΗ-ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ 11/2/24. «ΚΡΑΥΓΗ» ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΚΕΛΛΙΩΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΩΝ;) https://ugetube.com/watch/U4wuF64HFoDFwjM , https://rumble.com/v4dnfqi-the-hellenic-state-of-new-sodom-with-laws-of-sodom-2024.html .
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ=ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΗΘΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΘΑ ΒΙΩΣΟΥΜΕ ΘΕΟΜΗΝΙΑ; ΛΑΟΣΥΝΑΞΗ-ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ 11/2/24. «ΚΡΑΥΓΗ» ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΚΕΛΛΙΩΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ.
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ) ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΗΘΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΗΘΙΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΑΡΓΑ Ή ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΘΕΙ ΑΚΡΑΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΘΑ ΒΙΩΣΟΥΜΕ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΟΠΩΣ ΣΤΑ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ; ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΟΣΥΝΑΞΗ-ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ ΣΤΙΣ 11/2/2024 ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ. ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΚΕΛΛΙΩΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΩ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΔΙΚΩ).
Δημοσιεύω στην συνεχεία τον ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΚΕΛΛΙΩΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (ν. ἡμ.) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ-ΑΝΟΣΙΟΥΡΓΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΓΑΜΟ», «ΥΙΟΘΕΣΙΑ» ΚΑΙ «ΤΕΚΝΟΘΕΣΙΑ»
ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ και τους ευχαριστώ που μου το έστειλαν απαντώντας στο email τους:
ΧΑΙΡΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΒΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ) ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ.
Έλαβα το πόνημά σας και σας ευχαριστώ. Πρώτα ο Θεός να είμαστε πνευματικά υγιείς, ελπίζω ότι θα το δημοσιεύσω (ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΩ ΚΑΤΩΤΕΡΩ)… ΜΕ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ https://www.freevolition.gr/666.htm " ΣΤΟ ΑΚΑΤΗΧΗΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ; ΜΗΠΩΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΦΛΟΓΕΡΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ;
Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΕΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ), ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΚΑΙ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ) ΝΗΣΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ.
ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΟΤΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ... «ΓΕΝ. 1 ,26 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ· ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΙΝ». «ΓΕΝ. 1,27 ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ, ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ, ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ»... ΟΧΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ. ΓΙΑΤΙ «Α ΚΟΡ. 6,19 ΤΟ ΣΩΜΑ ΥΜΩΝ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΥΜΙΝ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΝ».
ΓΕΝ. 19,24 ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΕΒΡΕΞΕΝ ΕΠΙ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ ΘΕΙΟΝ, ΚΑΙ ΠΥΡ ΠΑΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ
ΓΕΝ. 19,25 ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΑΥΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΧΩΡΟΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΠΟΛΕΣΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΤΕΛΛΟΝΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΓΗΣ.
... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: https://ugetube.com/watch/U4wuF64HFoDFwjM , https://rumble.com/v4dnfqi-the-hellenic-state-of-new-sodom-with-laws-of-sodom-2024.html .
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ευστάθιος Μοσχοβίτης Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site https://www.ελεύθερηβούληση.gr , https://www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20231125103120/https://www.freevolition.gr , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .
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