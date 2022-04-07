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Frukostklubben. Den ondskefulla Khazariska maffian. Del 4.
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21 views • April 07, 2022
https://www.veteranstoday.com/2022/03/10/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
Veteranstoday bildades 2003 i opposition till Irakkriget och Wikipedia beskriver dom som Moskvavänliga antisemiter och konspirationsteoretiker.
Den dolda historien om den otroligt ondskefulla khazariska maffian.
Khazarianska maffians hemliga historia och dess ondskefulla plan att kapa hela världen avslöjas nu för första gången.
Av Preston James och Mike Harris
Veteranstoday bildades 2003 i opposition till Irakkriget och Wikipedia beskriver dom som Moskvavänliga antisemiter och konspirationsteoretiker.
Den dolda historien om den otroligt ondskefulla khazariska maffian.
Khazarianska maffians hemliga historia och dess ondskefulla plan att kapa hela världen avslöjas nu för första gången.
Av Preston James och Mike Harris
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