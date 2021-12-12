ОКСИД ГРАФЕНА В ЖИЖАХ... Профессор Пабло Кампра предоставляет технический отчёт об обнаружении ОКСИДА ГРАФЕНА в вакцинах от коронавируса

«..я вызвался проверить теорию о содержании оксида графена в вакцинах..»



«..оксид графена обладает электромагнитными свойствами, и представляет из себя сетку из шестиугольных(пентограмма) атомов..»



«..чтобы обнаружить оксид графена только микроскопического исследования не достаточно, необходим спектроскопический и химический анализ..»



«..при помощи Рамана-спектроскопии он обнаруживает нано-объекты..»



«..также в вакцине мы наблюдаем «множество неизвестных объектов», такие как волокна, сферу, комки, неизвестного назначения..»



«..требуем чтобы компании производители дали нам объяснения..»