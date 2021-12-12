© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ОКСИД ГРАФЕНА В ЖИЖАХ... Профессор Пабло Кампра предоставляет технический отчёт об обнаружении ОКСИДА ГРАФЕНА в вакцинах от коронавируса
Follow
3
Share
Report
2113 views • December 12, 2021
«..я вызвался проверить теорию о содержании оксида графена в вакцинах..»
«..оксид графена обладает электромагнитными свойствами, и представляет из себя сетку из шестиугольных(пентограмма) атомов..»
«..чтобы обнаружить оксид графена только микроскопического исследования не достаточно, необходим спектроскопический и химический анализ..»
«..при помощи Рамана-спектроскопии он обнаруживает нано-объекты..»
«..также в вакцине мы наблюдаем «множество неизвестных объектов», такие как волокна, сферу, комки, неизвестного назначения..»
«..требуем чтобы компании производители дали нам объяснения..»
«..оксид графена обладает электромагнитными свойствами, и представляет из себя сетку из шестиугольных(пентограмма) атомов..»
«..чтобы обнаружить оксид графена только микроскопического исследования не достаточно, необходим спектроскопический и химический анализ..»
«..при помощи Рамана-спектроскопии он обнаруживает нано-объекты..»
«..также в вакцине мы наблюдаем «множество неизвестных объектов», такие как волокна, сферу, комки, неизвестного назначения..»
«..требуем чтобы компании производители дали нам объяснения..»
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.