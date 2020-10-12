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Covid-19 : Les mensonges de l'OMS (Prof. Denis Rancourt)
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17 views • October 12, 2020
3 juil. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=J13v91ESl44
Jérémie Mercier : https://www.youtube.com/channel/UCeN_qQV829NYf0pvPJhW5dQ
Retrouvez l'article de blog complet et la retranscription de l'interview ici : https://www.jeremie-mercier.com/covid-19-pas-de-surmortalite/
En annonçant le statut de pandémie le 11 mars 2020, l'OMS aurait-elle été à l'origine d'un " homicide de masse " ? C'est la question qu'on peut se poser en observant la mortalité toutes causes confondues en fonction du temps sur l'hiver 2020, avec la présence d'un pic anormal qui ressort dans certaines juridictions à travers le monde et de manière synchrone juste après cette déclaration.
Les analyses de Denis Rancourt, ancien professeur de l'Université d'Ottawa et chercheur à l'Association des Libertés Civiles de l'Ontario (OCLA), montrent que ce pic de surmortalité juste après l'annonce de l'OMS de façon synchrone dans des pays sur différents continents ne peut pas être un pic de surmortalité lié à des mécanismes biologiques (une épidémie virale respiratoire) mais bien à des décisions politiques ("sanitaires") disproportionnées et particulièrement défavorables aux personnes avec la moins bonne santé d'un point de vue immunitaire.
D'autre part, l'OMS qui n'avait jusqu'à présent jamais recommandé le port du masque dans la population civile a soudainement changé de discours le 5 juin 2020, sans apporter aucune preuve scientifique démontrant un intérêt de cette mesure dans le cadre d'épidémies virales respiratoires, et en ignorant les potentiels dangers du port du masque qu'elle-même reconnaît.
Dans une lettre ouverte à l'OMS datée du 21 juin 2020 et co-signée par Denis Rancourt, l'OCLA (Ontario Civil Liberties Association) dénonce l'irresponsabilité d'une telle recommandation et requiert sa rétractation immédiate. À l'heure où les recommandations infondées et potentiellement dangereuses de l'Organisation Mondiale de la Santé servent de base à des décisions politiques dans de nombreux pays, la désobéissance civile paraît être le meilleur moyen de protéger les populations.
* Les articles de Denis Rancourt
- "Masks Don't Work": https://vixra.org/abs/2006.0044
- "All-cause mortality during COVID-19: No plague and a likely signature of mass homicide by government response" : https://www.researchgate.net/publication/341832637_All-cause_mortality_during_COVID-19_No_plague_and_a_likely_signature_of_mass_homicide_by_government_response
* Simonsen et al. (1997) : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9431281/
* Lettre ouverte à l'OMS :
- En anglais : http://ocla.ca/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-21-Letter-OCLA-to-WHO-DG.pdf
- En français : https://lesakerfrancophone.fr/re-loms-conseille-lutilisation-de-masques-dans-la-population-generale-pour-prevenir-la-transmission-de-covid-19
* Les liens pour récupérer les données dont sont issues les graphes de son article
- USA : https://gis.cdc.gov/grasp/fluview/mortality.html
- Europe : https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps
- Angleterre et Pays de Galles : https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/weeklyprovisionalfiguresondeathsregisteredinenglandandwales
* Ma première interview avec Denis Rancourt : https://www.youtube.com/watch?v=Fvp6uah-2hY
* Le lien vers les lettres de retour des municipalités contactées par l'OCLA : http://ocla.ca/opposing-mandatory-face-masks-in-ontario-municipalities/
---
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Je t’aide à redevenir maître de ta santé :
► https://www.jeremie-mercier.com
Télécharge mon ebook gratuit "5 habitudes simples à mettre en place pour péter le feu" :
► http://bit.ly/ebookJeremieM
Jérémie Mercier : https://www.youtube.com/channel/UCeN_qQV829NYf0pvPJhW5dQ
Retrouvez l'article de blog complet et la retranscription de l'interview ici : https://www.jeremie-mercier.com/covid-19-pas-de-surmortalite/
En annonçant le statut de pandémie le 11 mars 2020, l'OMS aurait-elle été à l'origine d'un " homicide de masse " ? C'est la question qu'on peut se poser en observant la mortalité toutes causes confondues en fonction du temps sur l'hiver 2020, avec la présence d'un pic anormal qui ressort dans certaines juridictions à travers le monde et de manière synchrone juste après cette déclaration.
Les analyses de Denis Rancourt, ancien professeur de l'Université d'Ottawa et chercheur à l'Association des Libertés Civiles de l'Ontario (OCLA), montrent que ce pic de surmortalité juste après l'annonce de l'OMS de façon synchrone dans des pays sur différents continents ne peut pas être un pic de surmortalité lié à des mécanismes biologiques (une épidémie virale respiratoire) mais bien à des décisions politiques ("sanitaires") disproportionnées et particulièrement défavorables aux personnes avec la moins bonne santé d'un point de vue immunitaire.
D'autre part, l'OMS qui n'avait jusqu'à présent jamais recommandé le port du masque dans la population civile a soudainement changé de discours le 5 juin 2020, sans apporter aucune preuve scientifique démontrant un intérêt de cette mesure dans le cadre d'épidémies virales respiratoires, et en ignorant les potentiels dangers du port du masque qu'elle-même reconnaît.
Dans une lettre ouverte à l'OMS datée du 21 juin 2020 et co-signée par Denis Rancourt, l'OCLA (Ontario Civil Liberties Association) dénonce l'irresponsabilité d'une telle recommandation et requiert sa rétractation immédiate. À l'heure où les recommandations infondées et potentiellement dangereuses de l'Organisation Mondiale de la Santé servent de base à des décisions politiques dans de nombreux pays, la désobéissance civile paraît être le meilleur moyen de protéger les populations.
* Les articles de Denis Rancourt
- "Masks Don't Work": https://vixra.org/abs/2006.0044
- "All-cause mortality during COVID-19: No plague and a likely signature of mass homicide by government response" : https://www.researchgate.net/publication/341832637_All-cause_mortality_during_COVID-19_No_plague_and_a_likely_signature_of_mass_homicide_by_government_response
* Simonsen et al. (1997) : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9431281/
* Lettre ouverte à l'OMS :
- En anglais : http://ocla.ca/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-21-Letter-OCLA-to-WHO-DG.pdf
- En français : https://lesakerfrancophone.fr/re-loms-conseille-lutilisation-de-masques-dans-la-population-generale-pour-prevenir-la-transmission-de-covid-19
* Les liens pour récupérer les données dont sont issues les graphes de son article
- USA : https://gis.cdc.gov/grasp/fluview/mortality.html
- Europe : https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps
- Angleterre et Pays de Galles : https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/weeklyprovisionalfiguresondeathsregisteredinenglandandwales
* Ma première interview avec Denis Rancourt : https://www.youtube.com/watch?v=Fvp6uah-2hY
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