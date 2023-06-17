España: cómo te roban los políticos

Si todavía sigues creyendo que tus impuestos se gastan en sanidad, educación y carreteras necesitas ver este video.

Extracto de una entrevista a Luis de CryptoSpain, la persona más odiada y perseguida por los mafiosos de Hacienda. Por qué? pues muy fácil, porque él no permite que le roben su dinero https://youtu.be/Xf9wcI1S7OA