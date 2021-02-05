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05.02.2021. Не Навальный, а развальный (Выпуск № 188 часть I (2)).
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5022 views • February 04, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 "КРАСНАЯ ТАБЛЕТКА" ОТ ГАМАЛЕИ. ГЛАВНАЯ ТАЙНА ВАКЦИНЫ "СПУТНИК V". https://www.brighteon.com/a9bdbbd4-5c5a-485b-bfa4-a818b355330f.
11:37 Вышли на обед, заодно сделали прививку от ковида! Вакцинация теперь в магазине, театре и грузовике. https://www.youtube.com/watch?v=ylZjqBrQVJQ&;feature=youtu.be.
15:23 Бог ушёл от принявшего ID-карту. Печать антихриста. https://www.youtube.com/watch?v=aYAKVgByQ0k.
19:31 Иудейский террор в Европе!(((( . https://eva.ru/forum/topic/message/90957124.htm.
22:10 "ПРИЧАСТИЕ БУДУТ ПРОДАВАТЬ В КИОСКАХ!.." ПРОРОЧЕСТВА СТАРЦА ВАСИЛИЯ КАВСОКАЛИВИТА. https://www.youtube.com/watch?v=VnPghfAK3D0.
53:20 Батюшка Зосима исцелил правящего архиерея в декабре 2020 г. Проповедь. Епископ Амвросий. https://www.youtube.com/watch?v=gA5CqYeIdWM&;feature=youtu.be.
01:02:39 Матери и дети в заключении. https://www.youtube.com/watch?v=9nTi3MPtRdE&;t=15s.
01:15:10 Сын генерала полиции, под наркотиками въехавший на машине в толпу детей, выслушал приговор суда. https://www.youtube.com/watch?v=JI77Uq5_Ot8&;feature=youtu.be.
01:20:38 Письмо слушателя. О посещении старца.
01:22:53 Поклоны при молитве. Земные поклоны, как, когда и зачем их делать. https://www.youtube.com/watch?v=PDLfNTScsOk.
01:32:51 Когда креститься и кланяться на Литургии. Устав о поклонах. https://www.youtube.com/watch?v=azuY7SAZMxw.
Сегодня мы услышим мнение о вакцине СПУТНИК V, узнаем, что госслужащих добровольно-принудительно заставляют делать прививку, также увидим человека, который увидел печать антихриста на ID-карте. Узнаем, как иудеи вытравливали местных жителей в Европе в средние века, чтобы занять их территорию. Послушаем предсказания старца Василия Кавсокаливита, а также послушаем проповедь епископа Амвросия. Узнаем для чего и зачем нужны поклоны.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 "КРАСНАЯ ТАБЛЕТКА" ОТ ГАМАЛЕИ. ГЛАВНАЯ ТАЙНА ВАКЦИНЫ "СПУТНИК V". https://www.brighteon.com/a9bdbbd4-5c5a-485b-bfa4-a818b355330f.
11:37 Вышли на обед, заодно сделали прививку от ковида! Вакцинация теперь в магазине, театре и грузовике. https://www.youtube.com/watch?v=ylZjqBrQVJQ&;feature=youtu.be.
15:23 Бог ушёл от принявшего ID-карту. Печать антихриста. https://www.youtube.com/watch?v=aYAKVgByQ0k.
19:31 Иудейский террор в Европе!(((( . https://eva.ru/forum/topic/message/90957124.htm.
22:10 "ПРИЧАСТИЕ БУДУТ ПРОДАВАТЬ В КИОСКАХ!.." ПРОРОЧЕСТВА СТАРЦА ВАСИЛИЯ КАВСОКАЛИВИТА. https://www.youtube.com/watch?v=VnPghfAK3D0.
53:20 Батюшка Зосима исцелил правящего архиерея в декабре 2020 г. Проповедь. Епископ Амвросий. https://www.youtube.com/watch?v=gA5CqYeIdWM&;feature=youtu.be.
01:02:39 Матери и дети в заключении. https://www.youtube.com/watch?v=9nTi3MPtRdE&;t=15s.
01:15:10 Сын генерала полиции, под наркотиками въехавший на машине в толпу детей, выслушал приговор суда. https://www.youtube.com/watch?v=JI77Uq5_Ot8&;feature=youtu.be.
01:20:38 Письмо слушателя. О посещении старца.
01:22:53 Поклоны при молитве. Земные поклоны, как, когда и зачем их делать. https://www.youtube.com/watch?v=PDLfNTScsOk.
01:32:51 Когда креститься и кланяться на Литургии. Устав о поклонах. https://www.youtube.com/watch?v=azuY7SAZMxw.
Сегодня мы услышим мнение о вакцине СПУТНИК V, узнаем, что госслужащих добровольно-принудительно заставляют делать прививку, также увидим человека, который увидел печать антихриста на ID-карте. Узнаем, как иудеи вытравливали местных жителей в Европе в средние века, чтобы занять их территорию. Послушаем предсказания старца Василия Кавсокаливита, а также послушаем проповедь епископа Амвросия. Узнаем для чего и зачем нужны поклоны.
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