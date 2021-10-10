Vladimir Zelenko - Alerts About COVID Vaccination (Subtitulos Español)

➡️ El Dr. VLADIMIR ZELENCO es un judío ortodoxo y médico de Nueva York que ha curado con HIDROXICLOROQUONA a miles de contagiados. En este vídeo del canal INFO WARS entrevistado por el "conspiranoico" ALEX JONES dice:

- Los vacunados se contagian 6 veces más y sufren la enfermedad de forma más grave que los no vacunados.

- Estas vacunas nunca fueron destinadas a ser vacunas. Son herramientas de muerte para deshacerse de un cierto porcentaje de nosotros, hacer otro porcentaje infértil y luego rastrear.

- El 70% de la riqueza corporativa del mundo es poseída por 150 personas que controlan todas las industrias, medios, política, farmacéuticas, seguros, la educación con su financiación. Así que esta es una toma de control global bien coordinada y extremadamente bien financiada. Y eso es una conspiración, no es sólo una teoría.

- Levántate de una manera no violenta, la violencia aquí es totalmente innecesaria.