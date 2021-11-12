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ΒΕΛΓΙΟ - Δρ. Kristiaan DECKERS (GZA): Οι ασθενείς που έχουμε στη ΜΕΘ είναι σχεδόν όλοι εμβολιασμένοι
Δίκτυο Ελληνισμού
Δίκτυο Ελληνισμού
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260 views • November 12, 2021
6 Novembre 2021 - "Οι ασθενείς που έχουμε στο ΜΕΘ είναι στην πραγματικότητα όλοι εμβολιασμένοι"

Δρ. Kristiann Deckers

Για όσους πίστευαν ότι οι μονάδες εντατικής θεραπείας είναι πλέον γεμάτες από ανεμβολίαστους: αυτό δεν ισχύει πλέον, αναφέρει το βελγικό περιφερειακό τηλεοπτικό κανάλι ATV.

«Βλέπουμε αυτήν τη στιγμή μια μεγάλη πλειονότητα των λεγόμενων μεταεμβολιαστικών λοιμώξεων», δήλωσε ο Kristiaan Deckers, επικεφαλής ιατρός του Gasthuiszusters στην Αμβέρσα (GZA). «Είναι διαφορετικό από πριν από μερικές εβδομάδες, όταν στην πραγματικότητα είχαμε την πλειονότητα των ανθρώπων που δεν είχαν εμβολιαστεί στη ΜΕΘ».

«Αυτή τη στιγμή, αυτό δεν ισχύει πλέον», συνέχισε ο Deckers. «Οι ασθενείς που έχουμε τώρα στην εντατική στο GZA - το έλεγξα χθες - έχουν στην πραγματικότητα όλοι εμβολιαστεί».

Δρ Jo Leysen

Η μέση ηλικία των ατόμων με «επαναστατικές λοιμώξεις» στο GZA είναι μεταξύ 55 και 60 ετών.

Σε άλλα μέρη του Βελγίου υπάρχουν επίσης κυρίως άτομα που έχουν εμβολιαστεί στο νοσοκομείο. «Οι ασθενείς που έρχονται είναι ολοένα και πιο εμβολιασμένοι ασθενείς», δήλωσε ο Jo Leysen, διευθυντής του General Hospital Turnhout, στο περιφερειακό κανάλι RTV.

«Ξέρω ότι μερικές φορές οι άνθρωποι ακούν άλλες φωνές, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών που νοσηλεύουμε τώρα είναι εμβολιασμένοι άνθρωποι».

ΠΗΓΗ 1
https://www.ninefornews.nl/de-patienten-die-wij-op-de-ic-hebben-liggen-zijn-eigenlijk-allemaal-gevaccineerd/

ΠΗΓΗ 2
https://atv.be/nieuws/gza-ziekenhuizen-laten-geen-bedden-meer-permanent-vrij-voor-covid-patienten-128526
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vaccinesdeathemvolioparenergies
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