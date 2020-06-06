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ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΦΙΑΣΚΟ Ο COVID 19
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30 views • June 06, 2020
Π.Ο.Υ. ΚΑΙ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΙΡΙΠΤΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ.
Ο ΠΟΥ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΠΕΣΕ ΘΥΜΑ ΑΠΑΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΝΟΣΤΑΡ(ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)
Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΡΥΠΕΣ ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο ΠΟΥ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΠΕΣΕ ΘΥΜΑ ΑΠΑΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΝΟΣΤΑΡ(ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)
Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΡΥΠΕΣ ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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