Надпись на аллее “Финиш” (FinisH). И окончание срока из Дан 12:6-7

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Сайт Лиланда Джонса с бесплатными материалами https://leelandjones.com/
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В этом видео делюсь наблюдением-"находкой": в мае 2023 г. мне на аллее в парке моё внимание привлекла надпись FinisH, котора напомнило мне один сон (с названием Finnish), а позже я номера домов, за которыми была эта надпись, по Симфонии Стронга вывели меня на стихи их Библии, связанные с Йом Кипуром 2023 г., 6-й чашей и Армагеддоном – жатвой при кончине века.
Видео Лиланда Джонса “Когда великая жатва великого множества? Йом Кипур 2023 г.
https://www.brighteon.com/49f6295c-ee1c-4701-aa36-2fdc061b61b3
(https://www.youtube.com/watch?v=A9BdF5Klnck&list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&index=3)
Лиланд показывает, что Откр 16:15 и Откр 3:17-18 относится к Йом Кипуру и окончанию срока из Даниила 12:6-7.
1132. gumnotés γυμνότης https://biblehub.com/greek/1132.htm
нагота; переведено как “наготы” в Откр 3:18
Происходит от 1131. gumnos γυμνός https://biblehub.com/greek/1131.htm
1128. gumnazó γυμνάζω https://biblehub.com/greek/1128.htm
тренироваться голышом, тренироваться в широком значении, заниматься физическими упражнениями; переведено как “приучены” в Евр 5:14
Происходит также от 1131. gumnos γυμνός https://biblehub.com/greek/1131.htm
1131. gumnos γυμνός https://biblehub.com/greek/1131.htm
совершенно голый; или только в нижнем белье; голый, открытый, явный
переведено как “нагим” в Откр 16:15 и как “наг” в Откр 3:17
Откр 3:17 Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг (g1131).
Откр 3:18 Советую тебе купить у Меня золото, огнём очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы (g1132) твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть.
Откр 16:15 Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою,
чтобы не ходить ему нагим (g1131) и чтобы не увидели срамоты его.
Откр 16:15 – время 6-я чаши (осень 2023 г. – весна 2024 г.)
Йом Кипур 2023 г. по календарю Еноха – 22 сентября (с вечера 21-го)
см стр 2 https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/5df15f637ed94b2c9a56e44c86594f16/2023%20Enoch%20Digital%20Calendar.pdf
Календари Еноха https://leelandjones.com/enoch-calendar
Дан 12:6 И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: «когда будет конец этих чудных происшествий?» 7 И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся Живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого всё это совершится (finished - 3615. kalah https://biblehub.com/hebrew/3615.htm)
https://biblehub.com/interlinear/daniel/12-7.htm