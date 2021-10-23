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ΤΟ ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΦΗΓΗΜΑ ΜΙΑΣ ΦΟΝΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ
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747 views • October 23, 2021
Έχοντας εξαντλήσει κάθε μεθοδευμένη τακτική πειθούς να επιτύχουν το μεγάλο σκοπό της υγειομανούς σωτηρίας μας φαίνεται πως οι υποδυόμενοι τους κυβερνήτες βρέθηκαν απολογούμενοι στο μεγάλο αφεντικό, θυμωμένοι που οι σκλάβοι δεν υπάκουσαν επαρκώς και περιορισμένοι στην αναμονή για τη Μέρκελ ούτως ώστε να τους μεταφέρει τις διαταγές από πάνω για το πώς να πορευθούν τον επόμενο καιρό. Ίσως τελικά να φταίει και η κλιματική αλλαγή που μας κάνει πιο επιρρεπείς στους ιούς. Ή μπορεί το τείχος ανοσίας να “μπάζει” μιας και υπάρχουν ζώα επιρρεπή στον ιό που δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα όπως και δέντρα των οποίων η γύρη μεταφέρει τον ιό όπως μας ενημέρωσαν νέες έρευνες των ειδικών.
Αλλά ο κοροϊδοϊός δεν αναμένεται να είναι το μοναδικό μας πρόβλημα καθώς η γρίπη δείχνει πιο φορμαρισμένη από ποτέ και έτοιμη να πάρει πίσω τα φώτα της δημοσιότητας που ολοκληρωτικά τράβηξε πάνω του ο πρώτος. Και όχι μόνο αυτό αλλά ο συνδιασμός και των δυο ασθενειών, όπως μας είπαν, σκοτώνει άρα και ο συνδιασμός και των δυο εμβολίων είναι τελικά το ισχυρότερο όπλο ακόμα κι από τις δυο δόσεις κοροϊδοϊου μόνο! (Προτού ανακοινωθεί η τρίτη). Επειδή, λοιπόν, η υπόθεση έχει πολύ ψωμί και δόσεις, πάντα είναι καλό να γίνεται όλο και πιο εύπεπτη οπότε ετοιμάζουν νέα εμβόλια με λέιζερ σαν ένα τσίμπημα κουνουπιού για όσους έχουν ενδοιασμούς με τα τυπικά τρυπήματα.
Και διαρκώς τα κομμάτια του μεγάλου σχεδίου φαίνεται πόσο δεμμένα είναι πλέον μεταξυ τους σε ένα κόσμο όπου οι θρησκευτικοί ηγέτες έχουν έτοιμη μια πανθρησκεία που εμφανώς προωθεί τη λαθρομετανάστευση, τα εμβόλια, το διανθρωπισμό, τον έλεγχο της πληροφορίας και την τεχνολογία μεταξύ άλλων. Η οποία τεχνολογία μας δείχνουν ότι έχει φτάσει σε πολυ ανησυχητικά επίπεδα όπως για παράδειγμα τα ανθρωποειδή ρομπότ που λένε πως θα είναι ακίνδυνα και θα μας βοηθούν στις καθημερινές δουλειές αλλά και τα τετράποδα τα οποία όμως εξοπλίζουν με όπλα και νυχτερινή όραση.
Και για να εμπεδώσουμε το πόσο χρήσιμες είναι όλες αυτές οι αλλαγές της μεγάλης επανεκκίνησης θα πρέπει να υπάρχει και το κατάλληλο σερβίρισμα, ένα περίγραμμα, το μεγάλο αφήγημα όπως το λένε εκεί στο παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ που θα εξηγεί σε ποιά πλαίσια θα πρέπει να κινηθούμε η ανθρωπότητα για να είναι ο κόσμος…βιώσιμος. Την εποχή που αναμενόταν πως θα έκαναν τις τελικές κινήσεις που με ακρίβεια περιγράφουν στα πρωτόκολλά τους για να φτάσουμε σε έναν παγκόσμιο μονάρχη. Την ίδια εποχή που όμως ξέραμε πως θα πλησίαζε η κρίση που είναι ατομική για τον καθέναν και φυσικά δεν αφορά την επιβολή στην ύλη, όπως προσπαθούν αυτές οι υπάνθρωπες οντότητες αλλά έχει όλα τα αποκαλυπτικά εφόδια να μας οδηγήσει στην επίτευξη του μεγάλου έργου της σωτηρίας της ψυχής μας.
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Σειρά Black Mirror (2011) online με ελληνικους υποτιτλους https://tenies-online.best/load/17-1-0-6633
ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΝΕΣΕΙΣ MODERNA ΚΑΙ JOHNSON & JOHNSON! DR. CARRIE MADEJ! https://newtube.app/fake_pandemic/6Yeadyr
COVID-19 Vaccine Messaging, Part 1 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04460703?term=vaccine+messaging&;draw=2&rank=2
Η «Μεγάλη Αφήγηση» της Μεγάλης Επανεκκίνησης (Μεγάλη Επανεκκίνηση = Μεγάλο Αφήγημα) https://oaskhths.blogspot.com/2021/10/blog-post_19.html
EU migrant fury: Three member states using illegal 'shadow armies' to push back refugees
https://www.express.co.uk/news/world/1502224/eu-news-migrant-crisis-refugees-Greece-Romania-Croatia-Poland-belarus-border
Κοινή προσευχή για τους πρόσφυγες όλου του κόσμου https://youtu.be/bUpEdS5lPss
Elon Musk reveals humanoid robot to eliminate 'boring' jobs https://www-telegraph-co-uk.cdn.ampproject.org/v/s/www.telegraph.co.uk/technology/2021/08/20/elon-musk-reveals-humanoid-robot-eliminate-boring-jobs/
They’re putting guns on robot dogs now https://www-theverge-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.theverge.com/platform/amp/2021/10/14/22726111/robot-dogs-with-guns-sword-international-ghost-robotics
CHINESE COMPANY RELEASES ‘ROBOT DOG ARMY’ VIDEO https://fb.watch/8Pa26xWSGV/
Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου (Κουτσαβάκης) - Μ' Απαγόρευσαν Ρε Μάγκες - Official Music Video https://youtu.be/c4lVhixOGE4
Αλλά ο κοροϊδοϊός δεν αναμένεται να είναι το μοναδικό μας πρόβλημα καθώς η γρίπη δείχνει πιο φορμαρισμένη από ποτέ και έτοιμη να πάρει πίσω τα φώτα της δημοσιότητας που ολοκληρωτικά τράβηξε πάνω του ο πρώτος. Και όχι μόνο αυτό αλλά ο συνδιασμός και των δυο ασθενειών, όπως μας είπαν, σκοτώνει άρα και ο συνδιασμός και των δυο εμβολίων είναι τελικά το ισχυρότερο όπλο ακόμα κι από τις δυο δόσεις κοροϊδοϊου μόνο! (Προτού ανακοινωθεί η τρίτη). Επειδή, λοιπόν, η υπόθεση έχει πολύ ψωμί και δόσεις, πάντα είναι καλό να γίνεται όλο και πιο εύπεπτη οπότε ετοιμάζουν νέα εμβόλια με λέιζερ σαν ένα τσίμπημα κουνουπιού για όσους έχουν ενδοιασμούς με τα τυπικά τρυπήματα.
Και διαρκώς τα κομμάτια του μεγάλου σχεδίου φαίνεται πόσο δεμμένα είναι πλέον μεταξυ τους σε ένα κόσμο όπου οι θρησκευτικοί ηγέτες έχουν έτοιμη μια πανθρησκεία που εμφανώς προωθεί τη λαθρομετανάστευση, τα εμβόλια, το διανθρωπισμό, τον έλεγχο της πληροφορίας και την τεχνολογία μεταξύ άλλων. Η οποία τεχνολογία μας δείχνουν ότι έχει φτάσει σε πολυ ανησυχητικά επίπεδα όπως για παράδειγμα τα ανθρωποειδή ρομπότ που λένε πως θα είναι ακίνδυνα και θα μας βοηθούν στις καθημερινές δουλειές αλλά και τα τετράποδα τα οποία όμως εξοπλίζουν με όπλα και νυχτερινή όραση.
Και για να εμπεδώσουμε το πόσο χρήσιμες είναι όλες αυτές οι αλλαγές της μεγάλης επανεκκίνησης θα πρέπει να υπάρχει και το κατάλληλο σερβίρισμα, ένα περίγραμμα, το μεγάλο αφήγημα όπως το λένε εκεί στο παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ που θα εξηγεί σε ποιά πλαίσια θα πρέπει να κινηθούμε η ανθρωπότητα για να είναι ο κόσμος…βιώσιμος. Την εποχή που αναμενόταν πως θα έκαναν τις τελικές κινήσεις που με ακρίβεια περιγράφουν στα πρωτόκολλά τους για να φτάσουμε σε έναν παγκόσμιο μονάρχη. Την ίδια εποχή που όμως ξέραμε πως θα πλησίαζε η κρίση που είναι ατομική για τον καθέναν και φυσικά δεν αφορά την επιβολή στην ύλη, όπως προσπαθούν αυτές οι υπάνθρωπες οντότητες αλλά έχει όλα τα αποκαλυπτικά εφόδια να μας οδηγήσει στην επίτευξη του μεγάλου έργου της σωτηρίας της ψυχής μας.
Επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
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Όλοι οι σύνδεσμοι δε χωρούν από κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/to-antiepistimoniko-afigima-mias-fonikis-atzentas
Σειρά Black Mirror (2011) online με ελληνικους υποτιτλους https://tenies-online.best/load/17-1-0-6633
ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΝΕΣΕΙΣ MODERNA ΚΑΙ JOHNSON & JOHNSON! DR. CARRIE MADEJ! https://newtube.app/fake_pandemic/6Yeadyr
COVID-19 Vaccine Messaging, Part 1 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04460703?term=vaccine+messaging&;draw=2&rank=2
Η «Μεγάλη Αφήγηση» της Μεγάλης Επανεκκίνησης (Μεγάλη Επανεκκίνηση = Μεγάλο Αφήγημα) https://oaskhths.blogspot.com/2021/10/blog-post_19.html
EU migrant fury: Three member states using illegal 'shadow armies' to push back refugees
https://www.express.co.uk/news/world/1502224/eu-news-migrant-crisis-refugees-Greece-Romania-Croatia-Poland-belarus-border
Κοινή προσευχή για τους πρόσφυγες όλου του κόσμου https://youtu.be/bUpEdS5lPss
Elon Musk reveals humanoid robot to eliminate 'boring' jobs https://www-telegraph-co-uk.cdn.ampproject.org/v/s/www.telegraph.co.uk/technology/2021/08/20/elon-musk-reveals-humanoid-robot-eliminate-boring-jobs/
They’re putting guns on robot dogs now https://www-theverge-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.theverge.com/platform/amp/2021/10/14/22726111/robot-dogs-with-guns-sword-international-ghost-robotics
CHINESE COMPANY RELEASES ‘ROBOT DOG ARMY’ VIDEO https://fb.watch/8Pa26xWSGV/
Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου (Κουτσαβάκης) - Μ' Απαγόρευσαν Ρε Μάγκες - Official Music Video https://youtu.be/c4lVhixOGE4
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