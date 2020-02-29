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Εκδήλωση μνήμης για τους πεσόντες των Iμίων στην Πτολεμαϊδα.
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60 views • February 29, 2020
Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020, στις 12 το μεσημέρι, με αφορμή τη συμπλήρωση 24 ετών από την πτώση του ελικοπτέρου στα Ίμια κατά την οποία βρήκαν ηρωικό θάνατο ο υποπλοίαρχος Χριστόδουλος Καραθανάσης, ο υποπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος και ο αρχικελευστής Έκτορας Γιαλοψός, η ομάδα “ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΑΡΙΣΣΑ” Πτολεμαΐδας διοργάνωσε στην κεντρική πλατεία της Πτολεμαΐδας εκδήλωση-επιμνημόσυνη δέηση, παρουσία του Πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης-Πρεσπών και Εορδαίας Αρχιμανδρίτη Νικηφόρου Μανάδη.
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Στο καλέσμα, ανταποκρίθηκαν πατριωτικές ομάδες και εθνικιστικοί συλλόγοι από την Βόρεια Ελλάδα και βέβαια κλιμάκιο του τομέα μας ΛΑΪΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β´
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