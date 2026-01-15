BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Есть аура у нелюдей рептов и зомби? В.ПреобРАженская. Из Книги «Чудо Познания». #zombies #reptiles
VictoriaRA
VictoriaRA
32 followers
Follow
4 views • 2 days ago

«Чудо Познания». Многотомное Издание Виктории ПреобРАженкой. Ответы Матери Мира познающим Её Учение, Духовный Путь и ФилоСофию Жизни.

https://usmalos.com/biblioteka/knigi

«Чудо Познания» — это Открытые Ответы Матери Мира познающим Её Учение, Духовный Путь и ФилоСофию Жизни. Это Живое Общение с учениками, последователями, слушателями, интересующимися, а также — и представителями отдельных газет и журналов. Разброс времени в Ответах охватывает период с середины 90-х годов прошлого века и до последнего времени: 2020 года. Книга познавательна для читателя, интересующегося вопросами внутреннего самопознания, поиска Истины, обретения Духовного Пути.

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

Учение Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) и Её КультУра Золотого Века Представлена на Сайтах:

https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»

https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

Книги Виктории ПреобРАженской (читать/скачать безплатно) — https://usmalos.com/biblioteka/knigi

Авторские Аудиальбомы (слушать/скачать безплатно) — https://usmalos.com/muzyikalnyie-albomyi/

Видео — https://usmalos.com/video/

Журнал «Виктория РА» — https://usmalos.com/biblioteka/zhurnalyi

Явление Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС — https://usmalos.com/yavlenie-materi-mira

Основные ЗапоВЕДИ Завета Жизни Вечной — https://usmalos.com/sofiologiya-materi-mira/osnovnye-zapovedi-zaveta-zhizni-vechnoj-materi-mira-marii-devi-hristos

Спасительная Молитва Света — https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta

Пророчества о Явлении Матери Мира — https://usmalos.com/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira/

Telegram Канал «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya

Удалённые цензурой Ютуба Видео Виктории ПреобРАженской на альтернативных платформах https://www.brighteon.com/channels/victoriara

https://bastyon.com/mdxcenter

Keywords
messiahsaviorsocietyreptiliansreptilesmaitreyamother of the worldkalki avatarmaria devi christosvictoria preobrazhenskayausmalosvictoria ramahakaliwar ukraine russiamark of antichrist of the beastnanotechnologie chippingart culturegolden age era mother of the worldmahdi ahmad akhmadpredictions propheciesquantum leap transformation of lightreligion sophia second comingthe cosmic poliart of the third millenniumchip protectiondivine assistance
