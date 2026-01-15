Есть аура у нелюдей рептов и зомби? В.ПреобРАженская. Из Книги «Чудо Познания». #zombies #reptiles

«Чудо Познания». Многотомное Издание Виктории ПреобРАженкой. Ответы Матери Мира познающим Её Учение, Духовный Путь и ФилоСофию Жизни.

«Чудо Познания» — это Открытые Ответы Матери Мира познающим Её Учение, Духовный Путь и ФилоСофию Жизни. Это Живое Общение с учениками, последователями, слушателями, интересующимися, а также — и представителями отдельных газет и журналов. Разброс времени в Ответах охватывает период с середины 90-х годов прошлого века и до последнего времени: 2020 года. Книга познавательна для читателя, интересующегося вопросами внутреннего самопознания, поиска Истины, обретения Духовного Пути.

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».



