Έτσι τους αποτελείωναν!

Αναποτελεσματικές και επιβλαβείς θεραπείες, όπως η επιβαλλόμενη οξυγόνωση, είναι η αιτία θανάτου των ασθενών με Κόβιντ.

Στο επεισόδιο της εκπομπής "Fuori dal Coro" της Τρίτης 23 Μαΐου, στο Ιταλικό κανάλι Rete4, ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ έδωσε φωνή σε ορισμένες από τις οικογένειες των πολλών θυμάτων της Κόβιντ, στους οποίους συνιστούσαν να ακολουθήσουν την περίφημη πλέον "αναμονή στο σπίτι".

Η συνέχεια εδώ: https://nioland.substack.com/p/2dc

-----------------------------------

Παρακολουθήστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:

1. Στο RUMBLE:

https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο SUBSTACK:

https://nioland.substack.com/

3. Στο BITCHUTE:

https://www.bitchute.com/channel/nioland/

4. Στο ODYSEE:

https://odysee.com/@NIOLAND

5. Στο BRIGHTEON:

https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND