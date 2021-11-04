Δρ. Frank Zalewski: "ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ" φαίνεται να έχει ένα κεφάλι και τρία πόδια...

"ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΤΕΣ ΕΝΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ, ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΙΠΟΘΥΜΙΣΕΤΕ...."Προσοχή! Δύσπεπτες πληροφορίες Εάν δεν αντέχει το στομάχι σας ΜΗΝ δείτε αυτό το βίντεο...Ο Δρ. Zalewski ανέλυσε κάποια φιαλίδια του σκευάσματος που ονομάζει εμβόλιο η Pfizer και μας παρουσιάζει τα αποτελέσματα των δοκιμών του....Και φυσικά ως συνήθως θα το βγάλουν ψευδείς ειδήσεις....----------------------------------Φαρμακευτικό σχήμα θεραπείας Covid-19 για ενήλικα στο σπίτι.Άνθρωποι που είναι ασυμπτωματικοί φορείς του ιού ή νοσούν με Covid-19 σε αρχικό στάδιο, μπορούν να λάβουν:Μία δόση ιβερμεκτίνης 12mg (ή 0,2mg ανά κιλό σωματικού βάρους) την ημέρα, επί πέντε συνεχόμενες.Δύο δόσεις δοξυκυκλίνης 100mg την ημέρα (πρωί και βράδυ), επί επτά συνεχόμενες.Μία δόση παρακεταμόλης 500mg μόνο εάν υπάρχει πυρετός (Έως τέσσερις ημερησίως).Δύο δόσεις Βιταμίνη C 500mg την ημέρα.Μία δόση Ψευδαργύρου 50mg την ημέρα.Το παραπάνω φαρμακευτικό σχήμα έγκαιρης θεραπείας απευθύνεται αποκλειστικά για ανθρώπους άνω των 18 ετών. Η ιβερμεκτίνη πρέπει να λαμβάνεται 2 ώρες πριν ή μετά το γεύμα (με άδειο στομάχι). Η δοξυκυκλίνη συστήνεται να χορηγείται, 1 ώρα πριν ή 2 ώρες μετά το γεύμα, αλλά αν δημιουργηθούν στομαχικά συμπτώματα, τότε μπορεί να ληφθεί μετά το φαγητό. Τέλος και τα δύο σκευάσματα δεν συνιστώνται σε εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες. .......