Джозеф Памієс веде бесіду з доктором Хосе Луїсом Кабоулі. Трансплантації. Мовлення іспанською мовою з субтитрами українською.





Фрагмент відео бесіди Жозефа Памієса з доктором Хосе Луїсом Кабоулі, що відбулася у п’ятницю, 20 червня 2025 року, у штаб-квартирі Солодка революція в Балагері. Питання, задані Франсеском Колетом про трансплантації, на які відповідають обидва доповідачі.





Тривалість: 8 хвилин 33 секунди. Мова: мовлення кастильською мовою (мовлення іспанською мовою) з субтитрами українською.





Посилання на повне відео бесіди кастильською мовою (іспанською мовою) на каналі Солодка революція в Балагері:





https://dulcerevolucion.com/videos/josep-pamies-dialoga-dr-jose-luis-cabouli/





Посилання на повне відео бесіди кастильською мовою (іспанською мовою) в профілі «YouTube»:





https://www.youtube.com/watch?v=zjNxy-Bj_BQ





Переклад українською мовою: Вікторія Слатіна.