© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Джозеф Памієс веде бесіду з доктором Хосе Луїсом Кабоулі. Трансплантації. Мовлення іспанською мовою з субтитрами українською.
Фрагмент відео бесіди Жозефа Памієса з доктором Хосе Луїсом Кабоулі, що відбулася у п’ятницю, 20 червня 2025 року, у штаб-квартирі Солодка революція в Балагері. Питання, задані Франсеском Колетом про трансплантації, на які відповідають обидва доповідачі.
Тривалість: 8 хвилин 33 секунди. Мова: мовлення кастильською мовою (мовлення іспанською мовою) з субтитрами українською.
Посилання на повне відео бесіди кастильською мовою (іспанською мовою) на каналі Солодка революція в Балагері:
https://dulcerevolucion.com/videos/josep-pamies-dialoga-dr-jose-luis-cabouli/
Посилання на повне відео бесіди кастильською мовою (іспанською мовою) в профілі «YouTube»:
https://www.youtube.com/watch?v=zjNxy-Bj_BQ
Переклад українською мовою: Вікторія Слатіна.