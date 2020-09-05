« Ils nous haïssent », par Amazing Polly | Doublée en français

Je vous relaye aujourd'hui une vidéo de Kla.TV, qui elle-même relaye une vidéo d'Amazing Polly. Si vous ne connaissez pas Amazing Polly, je vous recommande chaudement ses analyses, elles sont de premier plan. Cette femme fait partie de celles et ceux qui ont une vision du monde extrêmement étendue. Je suis abonnée à sa chaîne YouTube, cependant, même avec le traducteur automatique, je sais que je perds au moins 50 % de ce qu'elle dit. Aussi, cette fois, avec le doublage en français de Kla.tv, c'est un vrai bonheur de l'écouter.Bon, ce qu'elle explique n'est pas rassurant du tout. Les malades qui sont aux manettes ont une vision du monde, de leur monde, totalement chimérique et déconnectée du réel. Et, avec la technologie qui se trouve entre leurs mains, cette folie est réalisable dès à présent. Oui, véritablement, ceux qui projettent de créer un monde tel que celui-là haïssent l'humanité. À croire qu'ils se prennent pour des dieux. Dingues, vous dis-je.La version originale sur Bitechute (censurée sur YouTube)Mon blogue :margueriterothe.com