© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Услуга включения продукции и товаров в реестр Минпромторга от сайта torgs.ru направлена на помощь предприятиям для получения статуса российской продукции и возможности участия в государственных закупках и программах поддержки.
Суть услуги
Включение продукции в реестр Минпромторга — это официальный процесс подтверждения российского происхождения товара, что открывает доступ к тендерам по 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также государственным льготам и преференциям. Сайт torgs.ru предлагает сопровождение на каждом этапе: консультирование, подготовку и подачу полного пакета документов для внесения продукции или программ в соответствующие реестры.
Какие задачи решает услуга
- Организациям и производителям становится доступно участие в государственных и корпоративных закупках с приоритетом на отечественную продукцию.
- Предприятие получает льготы и субсидии, а также преимущества по цене и ограничения для иностранных конкурентов.
- Оформляется необходимая документация: заявление, подтверждение российского производства (экспертиза ТПП, сертификат СТ-1), технические и эксплуатационные документы, регистрационные сведения и др.