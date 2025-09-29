Как включить продукцию в реестры Минпромторга

Услуга включения продукции и товаров в реестр Минпромторга от сайта torgs.ru направлена на помощь предприятиям для получения статуса российской продукции и возможности участия в государственных закупках и программах поддержки.

Суть услуги

Включение продукции в реестр Минпромторга — это официальный процесс подтверждения российского происхождения товара, что открывает доступ к тендерам по 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также государственным льготам и преференциям. Сайт torgs.ru предлагает сопровождение на каждом этапе: консультирование, подготовку и подачу полного пакета документов для внесения продукции или программ в соответствующие реестры.

Какие задачи решает услуга

- Организациям и производителям становится доступно участие в государственных и корпоративных закупках с приоритетом на отечественную продукцию.

- Предприятие получает льготы и субсидии, а также преимущества по цене и ограничения для иностранных конкурентов.

- Оформляется необходимая документация: заявление, подтверждение российского производства (экспертиза ТПП, сертификат СТ-1), технические и эксплуатационные документы, регистрационные сведения и др.

