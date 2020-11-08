Alex Jones. Al Kaida - wszystko co powinieneś wiedzieć.

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Alex Jones. Al Kaida - wszystko co powinieneś wiedzieć.
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143 views • November 08, 2020
Transkrypt:
System uważa ciebie za głupca, uważa nas za idiotów.
Czego przykład w nowożytnej historii zamierzam właśnie przedstawić.
Jedno z największych mistyfikacji jakie kiedykolwiek widziałem.
Każdy kto śledził medialne informacje na przestrzeni ostatnich kilku dekad.
Każdy kto prześledził historyczne książki głównego nurtu wie, że AlKaida została stworzona przez CIA, że była wspierana przez Arabię Saudyjską, Izrael oraz Pakistańskie służby specjalne.
Zbigniew Brzeziński napisał o tym w swoich dwóch książkach chwaląc się, że stworzył tą grupę w 1971 roku aby zaatakowała Rosję...
Pełen transkrypt: http://www.prisonplanet.pl/multimedia/alex_jones_wszystko_co,p2029263939
System uważa ciebie za głupca, uważa nas za idiotów.
Czego przykład w nowożytnej historii zamierzam właśnie przedstawić.
Jedno z największych mistyfikacji jakie kiedykolwiek widziałem.
Każdy kto śledził medialne informacje na przestrzeni ostatnich kilku dekad.
Każdy kto prześledził historyczne książki głównego nurtu wie, że AlKaida została stworzona przez CIA, że była wspierana przez Arabię Saudyjską, Izrael oraz Pakistańskie służby specjalne.
Zbigniew Brzeziński napisał o tym w swoich dwóch książkach chwaląc się, że stworzył tą grupę w 1971 roku aby zaatakowała Rosję...
Pełen transkrypt: http://www.prisonplanet.pl/multimedia/alex_jones_wszystko_co,p2029263939
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