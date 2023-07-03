Panorama político 2023 | Podcast nº 01 | Uma conversa casual

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Vídeo e assunto que serviu de desbloqueador desta conversa pouco convencional:
49) Acabaram as moedas 'fiat' ou fiduciárias | Fiat currencies are over : https://www.brighteon.com/watch/cbb078e6-e476-4f58-8544-a894e3cefc65?index=3
Nos Estados Unidos (da América) há 5 Constituições, só uma é a real e indestrutível, a dos Pais Fundadores. Grosso modo, além do Governo Público dos EUA. Temos a elite alinhada ao Governo Municipal (Papal), e a elite alinhada com o Governo Territorial Britânico (os Banqueiros sionistas). Infelizmente, ambos estão alinhados com o Judaísmo Talmúdico e a falsa fé. O Trump representa o Governo Municipal (Papal), e Joe Biden, Obama, os Clintons e os Bush representam a elite alinhada com o Governo Territorial Britânico (City de Londres).
Papa Francisco emitiu o seu "Moto Proprio" em 2013 :
(8 de agosto de 2013) - Carta Apostólica em forma de «Motu Proprio» sobre a prevenção e combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição de massa : https://www.vatican.va/content/francesco/pt/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130808_prevenzione-contrasto.html
(15 de novembro de 2013) - Carta Apostólica em forma de «Motu Proprio» com a qual é aprovado o novo Estatuto da Autoridade de Informação Financeira : https://www.vatican.va/content/francesco/pt/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20131115_statuto-aif.html
(30 Março de 2023) - Declaração conjunta dos Dicastérios da Cultura e da Educação, e da Promoção do Desenvolvimento Humano Integral sobre a “Doutrina da Conquista/Descobertas”: https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2023/03/30/230330b.html
Assumir a organização do Governo Público de cada país, através do mandato imperativo, faz desaparecer imediatamente a Dívida Nacional que assenta numa fraude, logo é nula e vazia, e é uma Dívida Odiosa. Vídeo nº1) A Dívida Odiosa: https://www.brighteon.com/watch/5966ba98-a4a9-4d43-ade7-8083604df027?index=1
A SAGA DO TESOURO GLOBAL -- A Recuperação dos Bens Globais da Família d'Ávila: https://tinyurl.com/fundos-historia-update
Vídeo nº52: https://www.brighteon.com/watch/5966ba98-a4a9-4d43-ade7-8083604df027?index=15
Os fundos que permitem o SBBPI vídeo nº 51) Sistema Bancário Bilateral Público Internacional (SBBPI): https://www.brighteon.com/watch/cbb078e6-e476-4f58-8544-a894e3cefc65?index=4 ou https://www.brighteon.com/watch/5966ba98-a4a9-4d43-ade7-8083604df027?index=14
Documentário completo: O HOMEM E A BESTA (2023) - Direito e a Revisão Constitucional : https://www.brighteon.com/watch/5966ba98-a4a9-4d43-ade7-8083604df027?index=12 | Sobre a penetração do Sistema de Direito Anglo-Saxónico na Europa Continental e a subversão implicada na Revisão Constitucional.
Nota final - quando me refiro ao Rei Dom Sebastião, acabo por dizer São Sebastião, reconheço o lapso de língua, e por isso as minhas desculpas.
Imagem de fundo - Ilha do Pico, Açores: O Que Visitar e Fazer 2560 x 1821 : https://www.futurismo.pt/blog/pt-pt/people/ilha-do-pico-acores-o-que-visitar-e-fazer-15-experiencias-imperdiveis-de-natureza-cultura/
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