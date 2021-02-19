Who are the Unique Books of Stamat dedicated to? - За кого са предназначени Уникалните Книги на СТАМАТ

Oct 10, 2019The Unique Books of Stamat are written and dedicated to the Unique Humans!The Zetetic Books of Stamat are dedicated to the Liberated Souls of the New Epoch of True Wisdom!The Unique Books of Stamat are dedicated to the Free-thinking Freedom-Lovers - a significant part of Humanity, which Spiritually has surpassed not with decades, but with centuries the accepted false paradigm of modernity!The Unique Books of Stamat are dedicated to those first sprouts of the New Humanity, which will rise over the years and will give a bountiful harvest in the next decade, when we will be divided into two races: on the one hand - the race of android-biorobots, with microprocessors implanted in the brains, or nanoprocessors in their bloodstream, controlled by the demonic World Superintelligence, and, on the other hand, the Race of the Enlightened Sages, freed from the indoctrination shackles of the Illuminati Elite!Уникалните Книги на СТАМАТ, също така, не са предназначени за новоизлюпените политиканчета – новобранци в изборните листи, ламтящи да се наместят на платените от всички нас топли местенца, с единствената цел да се обогатят от мръсни сделки и да крадат от парите, които всички ние внасяме в Народния бюджет. Много малката част от политиците, преследващи освен далаверата и някакви свои невъзможни инициативи, може би се самозалъгват, че техните идеи ще бъдат внедрени в действителността. Нищо не е по-далеч от истината от едно такова малоумно твърдение... Видимите на политическата сцена Масонски фигуранти представляват незначителни безлични и безгласни марионетки в ръцете на невидимата клика кукловоди, известна на историците като древната Тайна Ложа на Илюминатите или Криптокрацията, тоест Тайните Властващи!Не, Уникалните Книги на СТАМАТ не са написани, за да бъдат четени от горепосочените категории бездуховни и бездушни аутоматони, изпълняващи в себеунищожителен транс заповедите на „говорещите глави“ от телевизионния екран или на шизофреничните политикани по събранията и митингите! Обрекли своята Психика на слугинството и оразмерили речника си с шаблоните на подчинението, цивилизованите аутоматони са предоставили своя живот в ръцете на Политическата клика. Цивилизованите аутоматони са хвърлили своите вечни същества Джива в най-тежко робство и не се интересуват от Свободата и Духовността, тъй като са индоктринирани от своите Господари да се прекланят и обичат Матрицата на Цивилизованото робство!Не, Уникалните Книги на СТАМАТ не са написани, за да бъдат четени от гласуващите цивилизовани аутоматони, които не са в състояние да ги разберат, тъй като тяхната Психика е поробена от властимащия Масонски Елит, слугуващ на Висшите Илюминати!Уникалните Книги на СТАМАТ са написани и са предназначени за Уникалните Човеци!Зететичните Книги на СТАМАТ са посветени на Освободените Души на Новата Епоха на Истинната Мъдрост!Уникалните Книги на СТАМАТ са предназначени за Свободомислещите Свободолюбци – значителна част от Човечество, която е Духовно надмогнала не с десетилетия, а с векове приетата лъжовна парадигма на съвремието!Уникалните Книги на СТАМАТ са предназначени за онези първи кълнове от Новото Човечество, които ще се извисяват през годините и ще дават обилен урожай в следващото десетилетие, когато ние вече ще бъдем разделени на две раси: от една страна – расата на андроидите-биороботи, с имплантирани в мозъците микропроцесори, управлявани от демоничния Световен Суперинтелект, и, от друга страна – Расата на Просветлените Мъдреци, освободени от индоктринационните окови на Илюминатската върхушка!Уникалните Книги на СТАМАТ са онзи първи повей в непосилната жега на пустинната изнемога в цивилизационното потисничество, който сключва с Душата обет за Освобождение, Пробуждане и Щастие!Следовници на Истината и Търсачи на Трансцендента, посейте Истината за Плоската Земя всред колебаещите се и дерзайте!9-ти Октомври 2019 година