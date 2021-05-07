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À PARTAGER D'URGENCE - Ils étaient fiers de se faire vacciner
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21 views • May 07, 2021
5 may 2021 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/mortsduvaccincovid-FR:4
et https://fulllifechannel.com/v/336?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
@Jean-Jacques-Crevecoeur
Depuis des mois, les gouvernements nous martèlent : « Je porte un masque. Je sauve des vies. »
À présent, la consigne serait plutôt : « Je partage cette vidéo. Je sauve des vies. »
Cette petite vidéo présente quelques personnes qui étaient pourtant très fières de se faire vacciner… Ça les a tuées, parfois très rapidement (2 heures plus tard), souvent dans d'atroces souffrances. Parfois, tout simplement dans leur sommeil. Ce sont quelques dizaines parmi des centaines de milliers qui meurent ou qui souffrent des effets secondaires de ces injections qui nous sont présentées trompeusement comme des vaccins. Plus que jamais, ces injections de matériel génétiquement modifié vous font courir beaucoup plus de risque que le COVID lui-même. De plus, elles n'immunisent absolument pas, elles ne vous dispensent pas de porter le masque et d'appliquer les gestes barrières et elles vous rendent six fois plus contagieux (et dangereux) qu'un non-injecté.
Partagez cette vidéo, et sauvez des vies. MERCI !
et https://fulllifechannel.com/v/336?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
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Depuis des mois, les gouvernements nous martèlent : « Je porte un masque. Je sauve des vies. »
À présent, la consigne serait plutôt : « Je partage cette vidéo. Je sauve des vies. »
Cette petite vidéo présente quelques personnes qui étaient pourtant très fières de se faire vacciner… Ça les a tuées, parfois très rapidement (2 heures plus tard), souvent dans d'atroces souffrances. Parfois, tout simplement dans leur sommeil. Ce sont quelques dizaines parmi des centaines de milliers qui meurent ou qui souffrent des effets secondaires de ces injections qui nous sont présentées trompeusement comme des vaccins. Plus que jamais, ces injections de matériel génétiquement modifié vous font courir beaucoup plus de risque que le COVID lui-même. De plus, elles n'immunisent absolument pas, elles ne vous dispensent pas de porter le masque et d'appliquer les gestes barrières et elles vous rendent six fois plus contagieux (et dangereux) qu'un non-injecté.
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