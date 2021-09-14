МОЛИТВЕННОЕ ПРАВИЛО ЗА БЛИЖНИХ НА ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА

МОЛИТВЕННОЕ ПРАВИЛО

Вначале одна Иисусова молитва за человека - обозначаешь за кого молишься, далее идёт прошение

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, освяти Благодатию Духа Святаго душу раба Твоего ...,дабы отошла от него вся тьма, не выдержав Света Божьего... Коснись его Благодатию Твоею, дабы раскрылись его очи мысленные и сердце Истину Твою познало... Светом Твоим, Господи, очисти его от всех проклятий, порч, сглазов и колдовства, защити от сатаны, демонов и бесов, от антихриста и печати его, от колдунов, чародеев и волшебников, дабы никакие враги видимые и невидимые не смогли более закрыть очи его и прельстить душу раба Твоего...

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, вразуми раба Твоего...и Любовию Твоею смягчи сердце его, дабы стало оно кротким, смиренным и любящим...

Далее три Иисусовых молитвы за того, о ком молишься...

Далее - "Да Воскреснет Бог..." (Рвзгоняешь тьму, обуявшую человека)

Далее снова три Иисусовых

Далее "Царю Небесный..." (Чтобы Дух Святой освятил человека)

Далее снова три Иисусовых

Далее Псалом 50-й, чтобы сердце человека смягчилось и покаянным стало

Снова три Иисусовых

90-й Псалом на помощь и защиту Божию человеку во всех его путях

Далее опять три Иисусовых

"Милосердия двери..." - прошение Покрова Матушки Небесной

Снова три Иисусовых

"Богородице Дево радуйся..." - благодарность Матушке Небесной за молитвы Её и Покров

Три Иисусовых

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.