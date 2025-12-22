A Mistake Is Not Knowing the Truth, a Mistake Is Not Being Loving, As You Receive Divine Love, Truth Comes to You, Do Celestial Spirits Know All the Truth?

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
FULL ORIGINAL:
20130324 Interview With Jesus & Mary - Living in Truth S2P1
Cut:
48m29s - 53m49s
“THE ONLY WORD THAT HAS ANY AUTHORITY IN MY OPINION IS GOD’S. AND THE ONLY WAY TO GET GOD’S WORD IS TO HAVE YOUR HEART OPEN TO CHANGE AND BE HUMBLE.”
@ 48m28s
“IT’S IMPOSSIBLE FOR ANY HUMAN PERSON TO KNOW THE FULL TRUTH OF GOD. GOD’S INFINITE. NO MATTER HOW PERFECTED THEY ARE IN LOVE, IT’S STILL IMPOSSIBLE FOR THEM TO KNOW THE FULL TRUTH.”
@ 48m47s
“A MISTAKE IS NOT KNOWING THE TRUTH. A MISTAKE IS NOT BEING LOVING.”
@ 49m04s
“IF WE BECOME PERFECTED IN LOVE, WE WILL NOT DAMAGE OURSELVES OR OTHER PEOPLE.”
@ 50m20s
“THE TRUE MISTAKE OF THE SOUL IS THE SOUL WHO DOES NOT WANT TO PERFECT THEMSELVES IN LOVE, NOT THE SOUL WHO DOESN’T KNOW SOMETHING, SOMETHING ELSE OTHER THAT LOVE.”
@ 50m27s
“AS YOU RECEIVED DIVINE LOVE, TRUTH COMES TO YOU.”
@ 51m33s