A Mistake Is Not Knowing the Truth, a Mistake Is Not Being Loving, As You Receive Divine Love, Truth Comes to You, Do Celestial Spirits Know All the Truth?
Divine Truth - The Narrow Way
Divine Truth - The Narrow Way
21 views • 1 day ago

FULL ORIGINAL:

https://youtu.be/ksTt-RAcR2Q

20130324 Interview With Jesus & Mary - Living in Truth S2P1


Cut:

48m29s - 53m49s


DIVINE TRUTH:

Divine Truth Website: divinetruth.com

Mary's Blog: mary.divinetruth.com

God’s Way: godsway.net

Divine Truth Events: event.divinetruth.com

Donate: donate.divinetruth.com


Official Divine Truth Downloads:

https://uspub00.divinetruth.com/

https://uspub01.divinetruth.com/

“THE ONLY WORD THAT HAS ANY AUTHORITY IN MY OPINION IS GOD’S. AND THE ONLY WAY TO GET GOD’S WORD IS TO HAVE YOUR HEART OPEN TO CHANGE AND BE HUMBLE.”

@ 48m28s


“IT’S IMPOSSIBLE FOR ANY HUMAN PERSON TO KNOW THE FULL TRUTH OF GOD. GOD’S INFINITE. NO MATTER HOW PERFECTED THEY ARE IN LOVE, IT’S STILL IMPOSSIBLE FOR THEM TO KNOW THE FULL TRUTH.”

@ 48m47s


“A MISTAKE IS NOT KNOWING THE TRUTH. A MISTAKE IS NOT BEING LOVING.”

@ 49m04s


“IF WE BECOME PERFECTED IN LOVE, WE WILL NOT DAMAGE OURSELVES OR OTHER PEOPLE.”

@ 50m20s


“THE TRUE MISTAKE OF THE SOUL IS THE SOUL WHO DOES NOT WANT TO PERFECT THEMSELVES IN LOVE, NOT THE SOUL WHO DOESN’T KNOW SOMETHING, SOMETHING ELSE OTHER THAT LOVE.”

@ 50m27s


“AS YOU RECEIVED DIVINE LOVE, TRUTH COMES TO YOU.”

@ 51m33s


wisdomhumilitysoul foodone with goddivine love pathsoul conditioncelestial spiritstrue spiritualitysoul healingsoul searchsoul developmentgrief the healing emotionfeel everythingsoul transformation with godspirit world and afterlifedriven by truth not fearsoul awakeningi want to know everythingselfhonestyreincarnated jesus and mary magdaleneinfinite godperfected in lovegods absolute truthdefinition of mistakeopinion vs knowing
