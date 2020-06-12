Nosso investimento espiritual. “E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança” (Sl 39.7). Talvez, um dos maiores perigos para a vida cristã é se acostumar com as pequenas coisas. Colocando isso de outra forma, é como se o crente se acomodasse em sua vida espiritual a ponto de resumir sua vida no reino de Deus a ler as Escrituras sem empenho, ter esporádicas orações, e comparecer à igreja ao menos uma vez na semana. É curiosa nossa forma de enxergar as coisas. Parece que nos acostumamos com as migalhas. Hoje em dia, olha-se para a vida cristã e procura-se reconhecer nas coisas mais elementares da fé algum resquício de vida com Deus. Assim, se vou à igreja regularmente ou porque simplesmente dou o dízimo, já é suficiente para considerar-me um cristão autêntico. De igual forma, quando penso da educação de filhos, se eles não enveredaram para as drogas ou as noitadas, considero que são excelentes filhos. O nível da qualidade dos crentes hodiernos está tão baixo que praticamos um perigoso reducionismo com respeito ao padrão da própria vida espiritual. Aparentemente, para evitar frustrações, parece que o crente estabeleceu como padrão de sua experiência um mínimo irredutível. Compreendamos que não estão em pauta bens materiais, mas a própria construção do caráter cristão e do relacionamento com Cristo. Até mesmo frustrações com Deus estão escasseando, não que sejam boas ou recomendáveis. A questão é que se tem vida espiritual tão insipiente, que já não se espera quase nada dele. Bom seria que a ausência de frustrações fosse decorrente de uma sólida confiança no Senhor e da vivência da maturidade espiritual! Nossos alvos quanto à espiritualidade pessoal, familiar e na igreja, precisam refletir o padrão encontrado nas Escrituras. Individualmente o crente deve ser alguém que busca cumprir a vida piedosa diária, na leitura da Palavra e nas orações. Tudo começa aí. Há casos, tristes fatos, em que os componentes de uma família estão tão distantes espiritualmente de Deus que a proposta de tomar a Bíblia para fazer uma meditação familiar soa totalmente artificial e fora de contexto. É realmente forçar uma situação, pois não há qualquer disposição do coração em fazer aquilo. Portanto, para que seja viável um “culto doméstico” para o crescimento e a preservação da espiritualidade no lar, é preciso partir da piedade pessoal, corações inclinados à comunhão com Deus. Não podemos nos acostumar com lares secularizados, cujos filhos simplesmente tratam seus pais com brincadeiras irreverentes, acreditando que isso signifique ter um bom contato com eles. Em uma família cristã, os filhos devem respeito e admiração para com seus genitores. O mesmo se aplica à igreja. Não podemos pensar nela como se fosse um clube de afinidades, um lugar onde simplesmente nos sentimos bem, ou desenvolver alguma concepção supersticiosa quanto a ela, como se a frequência dominical resultasse em livramento do mal e a concretização dos nossos desejos. A igreja é a comunidade dos santos, a reunião daqueles que foram lavados no sangue de Cristo, que devotaram integralmente sua vida ao serviço do Senhor. Não podemos nos conformar com nada menos que isso. Embora os ideais pessoal, familiar e eclesiástico, sejam altos, nossa responsabilidade é buscar vive-los da forma mais intensa possível. Algo verdadeiramente maravilhoso é que as responsabilidades que temos no reino, todas são prazerosas. Nada nos é exigido que não traga profunda satisfação ao coração do verdadeiro crente. Assim, nunca fazemos algo por mera obrigação, mas sempre, também por prazer e alegria. Nossa esperança não está em nós mesmos, mas em Deus, pois tudo passa com rapidez desnorteante. A esperança do homem tem que estar no Senhor. Conforme o texto epigrafado, ao invés de esperarmos o pouco do Senhor, nossa esperança é do tamanho de Deus. Ele tem para nós um oceano de bênçãos espirituais para partilhar, mas parece que preferimos nos manter na praia. Dedique-se ao contato com o Senhor a cada dia de sua vida. Viva para sua honra e glória. Se assim fizer, começará a desfrutar de realidades indizíveis na alma, experiências que jamais imaginou serem possíveis. Ao invés de investir apenas no corpo, invista mais e mais em seu espírito. Tenha um excelente dia na presença do Senhor (Rev. Jair de Almeida Junior).