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Claude Gélinas échange avec Carole Martel à propos de son École Bienveillante
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1 view • November 01, 2021
En matière d'éducation comme dans presque toutes les aventures de la vie, le voyage, c'est la destination.
Une forme de perpétuel émerveillement qu'il nous appartient de cultiver.
C'est un peu en ce sens que j'échange avec Carole Martel qui offre le service d'École Bienveillante qui permet aux parents du Québec, s'ils le désirent, de s'outiller pour faire l'école, à la maison, à un ou plusieurs de leurs enfants.
Ainsi, le parent peut savoir comment s'y prendre pour réussir son projet d'école-maison tout en demeurant aligné sur les objectifs éducatifs, au Québec.
--
Pendant l'échange, j'ai évoqué une application sur iOS ou Android qui aide à résoudre des formules mathématiques et celle-ci porte le nom de "PhotoMath":
https://apps.apple.com/us/app/photomath/id919087726
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microblink.photomath&;hl=fr_CA
Je ne l'ai pas nommée pendant l'échange mais il m'arrive aussi d'utiliser Mathway qui aide à résoudre les problèmes pour les maths de base, l'algèbre, la trigonométrie, l'analyse, les statistiques et même la chimie.
https://apps.apple.com/us/app/mathway-math-problem-solver/id467329677
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bagatrix.mathway.android&;hl=fr_CA
Vous devinez qu'il existe de nombreuses autres apps d'excellente qualité qui vous aident, en tant que parent, à aider vos enfants.
Il y a aussi les vidéos, dans YouTube comme dans la chaîne de Succès scolaire, comme ici, avec des maths de 5e année du primaire (à titre d'exemple):
https://www.youtube.com/watch?v=4YO7yBQvz2E
Toujours sur le thème des maths de 5e année de primaire, je vous recommande aussi Rouwaida Yassa qui sera un succès assuré avec vos enfants:
https://www.youtube.com/watch?v=ZyVFyYzDcag
Il y a aussi les clips-maths plus "classiques" comme ceux d'Étienne Leconte (en France) qui nous explique, ici, les fractions (de la 5e année du primaire, toujours):
https://www.youtube.com/watch?v=5q069sdaViU
Et pour une avalanche de vidéos éducatifs-scolaires, il y a aussi School Boost:
https://www.youtube.com/channel/UCWFQvOBjVHUuYf8kt7Cm3-Q/videos
Comme vous pouvez le voir, les parents ne sont absolument pas seuls, devant le défi de l'école-maison, au Québec, en français.
--
Si vous aimeriez rejoindre Carole Martel de l'École Bienveillante, c'est tout simple:
https://monecolebienveillante.org/
Et via le courriel: [email protected]
--
Qu'importe le choix que vous faites pour assurer une éducation de qualité à vos enfants, à l'école ou depuis la maison, l'idéal accessible de bienveillance unit et inspire.
L'espoir de voir nos enfants se réaliser pleinement, via divers degrés d'excellence, rejoint tous les parents. Du coup, ceux-ci décident du rôle qu'ils ou elles doivent jouer dans l'enfance et l'adolescence d'un ou de plusieurs de leurs enfants.
École, maison-école ou peut-être un jour un hybride d'école et de maison-école, l'important est d'offrir aux enfants les opportunités qui maximisent son développement, son bonheur et ultimement, tous ses succès, au fil du temps.
--
Si vous appréciez cette entrevue et si vous le pouvez (surtout).
https://paypal.me/logixca
https://donorbox.org/claude-gelinas
Par Interac: [email protected]
Q = Ton nom et R = Claude
Tout ceci est possible... grâce à vous, merci!
--
Publication archivée dans mon forum, ici:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=3078
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Une forme de perpétuel émerveillement qu'il nous appartient de cultiver.
C'est un peu en ce sens que j'échange avec Carole Martel qui offre le service d'École Bienveillante qui permet aux parents du Québec, s'ils le désirent, de s'outiller pour faire l'école, à la maison, à un ou plusieurs de leurs enfants.
Ainsi, le parent peut savoir comment s'y prendre pour réussir son projet d'école-maison tout en demeurant aligné sur les objectifs éducatifs, au Québec.
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Pendant l'échange, j'ai évoqué une application sur iOS ou Android qui aide à résoudre des formules mathématiques et celle-ci porte le nom de "PhotoMath":
https://apps.apple.com/us/app/photomath/id919087726
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microblink.photomath&;hl=fr_CA
Je ne l'ai pas nommée pendant l'échange mais il m'arrive aussi d'utiliser Mathway qui aide à résoudre les problèmes pour les maths de base, l'algèbre, la trigonométrie, l'analyse, les statistiques et même la chimie.
https://apps.apple.com/us/app/mathway-math-problem-solver/id467329677
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bagatrix.mathway.android&;hl=fr_CA
Vous devinez qu'il existe de nombreuses autres apps d'excellente qualité qui vous aident, en tant que parent, à aider vos enfants.
Il y a aussi les vidéos, dans YouTube comme dans la chaîne de Succès scolaire, comme ici, avec des maths de 5e année du primaire (à titre d'exemple):
https://www.youtube.com/watch?v=4YO7yBQvz2E
Toujours sur le thème des maths de 5e année de primaire, je vous recommande aussi Rouwaida Yassa qui sera un succès assuré avec vos enfants:
https://www.youtube.com/watch?v=ZyVFyYzDcag
Il y a aussi les clips-maths plus "classiques" comme ceux d'Étienne Leconte (en France) qui nous explique, ici, les fractions (de la 5e année du primaire, toujours):
https://www.youtube.com/watch?v=5q069sdaViU
Et pour une avalanche de vidéos éducatifs-scolaires, il y a aussi School Boost:
https://www.youtube.com/channel/UCWFQvOBjVHUuYf8kt7Cm3-Q/videos
Comme vous pouvez le voir, les parents ne sont absolument pas seuls, devant le défi de l'école-maison, au Québec, en français.
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Si vous aimeriez rejoindre Carole Martel de l'École Bienveillante, c'est tout simple:
https://monecolebienveillante.org/
Et via le courriel: [email protected]
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Qu'importe le choix que vous faites pour assurer une éducation de qualité à vos enfants, à l'école ou depuis la maison, l'idéal accessible de bienveillance unit et inspire.
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École, maison-école ou peut-être un jour un hybride d'école et de maison-école, l'important est d'offrir aux enfants les opportunités qui maximisent son développement, son bonheur et ultimement, tous ses succès, au fil du temps.
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