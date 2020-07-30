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États-Unis | Un collectif de médecins dénonce la censure des réseaux sociaux concernant toute information objective sur la Chloroquine
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19 views • July 30, 2020
Les GAFAM à l’œuvre. Le pouvoir profond ne sait plus comment faire pour arrêter la balle d'argent que représente la Chloroquine. La délivrance est proche.
Vidéo d'origine :
https://www.youtube.com/watch?v=M20065GrwTw
Les participants à cette conférence de presse sont :
Simone Gold, Dr Bob Hamilton, Dr. Stella Immanuel, Dr Dan Erickson, Dr James Todaro et le Dr Joe Ladapo. Ce sont des médecins qui ont été actifs sur les réseaux sociaux au cours de la pandémie.
Bien des questions se posent sur le traitement de l'information au cours de la pandémie. Le site de AmericasFrontLineDoctors vient d'être "censuré" informe le Docteur Todaro sur twitter.
transcription complète de la conférence de 45 minutes :
https://www.rev.com/blog/transcripts/...
Liens :
https://www.bitchute.com/video/zr04Gs...
https://www.bitchute.com/video/dZRuRH...
https://www.breitbart.com/tech/2020/0...
https://twitter.com/stella_immanuel/s...
https://www.medicineuncensored.com/
https://lbry.tv/@RyesPlace:c/American...
Autres liens :
America's Frontline Doctors Summit - Session 1 & 2
https://lbry.tv/@YouTube_Banned_video...
https://lbry.tv/@YouTube_Banned_video...
Seconde conférence de presse après les multiples censures des réseaux : https://www.pscp.tv/w/1dRKZZqzVpzKB
Me suivre sur les differents réseaux :
https://lbry.tv/$/invite/@Miniver:1
https://twitter.com/Mini__true
https://www.facebook.com/Miniver1984
Mon blogue :
margueriterothe.com
Vidéo d'origine :
https://www.youtube.com/watch?v=M20065GrwTw
Les participants à cette conférence de presse sont :
Simone Gold, Dr Bob Hamilton, Dr. Stella Immanuel, Dr Dan Erickson, Dr James Todaro et le Dr Joe Ladapo. Ce sont des médecins qui ont été actifs sur les réseaux sociaux au cours de la pandémie.
Bien des questions se posent sur le traitement de l'information au cours de la pandémie. Le site de AmericasFrontLineDoctors vient d'être "censuré" informe le Docteur Todaro sur twitter.
transcription complète de la conférence de 45 minutes :
https://www.rev.com/blog/transcripts/...
Liens :
https://www.bitchute.com/video/zr04Gs...
https://www.bitchute.com/video/dZRuRH...
https://www.breitbart.com/tech/2020/0...
https://twitter.com/stella_immanuel/s...
https://www.medicineuncensored.com/
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America's Frontline Doctors Summit - Session 1 & 2
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