Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης - Ο Άγ. Αρτέμιος, ο Γέροντας Αγάθωνας και οι αιρετικοί

...Έχουν γιάνει τον κόσμο οι καλοί σαμαρείτες

συμμαχία προσφέρουν φίλοι πάντα δικοί σου

(ο εχθρός πλησιάζει στων ποδιών του τις μύτες)

οι μορφές οι κρυφές π᾽ απαντάς στη σιωπή σου...



Τήν Κυριακή 20 Ὀκτωβρίου 2019, στίς 10:30πμ, ὁ π.Νικόλαος Μανώλης μίλησε μέ θέμα: «Ὁ Ἅγ. Ἀρτέμιος, ὁ γέροντάς μου καί οἱ αἱρετικοί».



Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα «Ὀρθοδοξία» τοῦ «Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής».