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Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης - Ο Άγ. Αρτέμιος, ο Γέροντας Αγάθωνας και οι αιρετικοί
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56 views • October 17, 2021
...Έχουν γιάνει τον κόσμο οι καλοί σαμαρείτες
συμμαχία προσφέρουν φίλοι πάντα δικοί σου
(ο εχθρός πλησιάζει στων ποδιών του τις μύτες)
οι μορφές οι κρυφές π᾽ απαντάς στη σιωπή σου...
Τήν Κυριακή 20 Ὀκτωβρίου 2019, στίς 10:30πμ, ὁ π.Νικόλαος Μανώλης μίλησε μέ θέμα: «Ὁ Ἅγ. Ἀρτέμιος, ὁ γέροντάς μου καί οἱ αἱρετικοί».
Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα «Ὀρθοδοξία» τοῦ «Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής».
συμμαχία προσφέρουν φίλοι πάντα δικοί σου
(ο εχθρός πλησιάζει στων ποδιών του τις μύτες)
οι μορφές οι κρυφές π᾽ απαντάς στη σιωπή σου...
Τήν Κυριακή 20 Ὀκτωβρίου 2019, στίς 10:30πμ, ὁ π.Νικόλαος Μανώλης μίλησε μέ θέμα: «Ὁ Ἅγ. Ἀρτέμιος, ὁ γέροντάς μου καί οἱ αἱρετικοί».
Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα «Ὀρθοδοξία» τοῦ «Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής».
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