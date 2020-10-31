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KAMALA HARRIS - INELIGIBLE TO BE VICE PRESIDENT INELIGIBLE TO BE PRESIDENT #### WHEN WILL THE DEMOCRATS [read: CCP CIA ] FIELD ELIGIBLE CANDIDATES ??
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FATHER FROM JAMAICA FAMILY OWNED 400 SLAVES IN JAMAICA
MOTHER FROM THE COUNTRY OF INDIA
NEITHER PARENT WAS A U.S. CITIZEN WHEN KAMALA WAS BORN
U.S. CONSTITUTION SHOWS THE ANCHOR BABY IS INELIGIBLE TO HOLD THE OFFICE OF VICE PRESIDENT, JUST AS OSAMA HUSSEIN BARRACK BARRY SOTEROE OBAMA WAS INELIGIBLE DUE TO FATHER BEING A CITIZEN OF KENYA AND MOTHER A CITIZEN OF INDONESIA.
KAMALA WILL NOT BE PRESIDENT, VICE PRESIDENT, OR EVEN A SENATOR. SHE WILL JUST FADE BACK TO WILLIE BROWN AND ERIC HOLDER WATCHING PATRIOTS RUN THE COUNTRY; AND PUTTING TRAITORS IN JAIL AND ON TRIAL.
STOP CALLING MAIN STREAM MEDIA MSM CALL THEM CIA
IN EVERY CONTEXT OF QUOTING BBC, FOX ( YES, FOX IS CIA CONTROLLED } CNN, MSMBC, CBS, NBC,
ALT RIGHT NEEDS TO STOP CITING AND QUOTING FOX FOR ANYTHING - CIA NEWS.
MOTHER FROM THE COUNTRY OF INDIA
NEITHER PARENT WAS A U.S. CITIZEN WHEN KAMALA WAS BORN
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KAMALA WILL NOT BE PRESIDENT, VICE PRESIDENT, OR EVEN A SENATOR. SHE WILL JUST FADE BACK TO WILLIE BROWN AND ERIC HOLDER WATCHING PATRIOTS RUN THE COUNTRY; AND PUTTING TRAITORS IN JAIL AND ON TRIAL.
STOP CALLING MAIN STREAM MEDIA MSM CALL THEM CIA
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