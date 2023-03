radio-Homme ; Hans Trooper se fait harceler par une infirmière, tard le soir, au téléphone

To the moderators ; my videos are about me, and about culture and life, so even if you change the category of my videos, to another category, I will change the category of my video, right back to the appropriate category, which is the category of Culture and Life.





Hans Trooper, moi, je dénonce plusieurs infirmières, qui sont les instigatrices de toute le harcèlement dont j'ai été victime, depuis septembre 2016, et aussi bien avant cette date, et qui se cachent derrières des gars jaloux et envieux, comme Maurice Tessier et Duncan St-Louis, et d'autres vieux enragés, de chauvins.







Dans mon précédent vidéo, qui aurait dû être placé après ce vidéo ci, car ce sont plusieurs infirmières et préposées aux bénéficiaires, qui ont toutes parties les campagnes de harcèlement contre Hans Trooper, moi, dès 2016.







Je dénonce dans mon précédent vidéo, leur complice principal, Maurice Tessier, qui est un vieux frustré extrêmement jaloux et envieu de Hans Trooper, moi, alors ce Maurice Tessier, est un de leurs complices principal, qui me troll partout sur internet depuis 2017.







Je veut aussi préciser, que dans mon vidéo, mon titre manque deux accents graves, et deux accents égus. Et donc, les frustrées de femmes féministes, infirmières et autres, avec leurs complices, m'ont plusieurs fois traités ''d'illetré'', pour des détails comme ca, car elles, et ils, me cherchent constamment des bibites, et je les aurais mis les accents, mais je ne savais pas comment mettre les accents, à ce moment là.







Ma mère a été torturée, et assassinée, par plusieurs infirmières, et par plusieurs préposées aux bénéficiaires, et aussi par une psychiatre, et aussi par une tutrice délégué, par le curateur public du Québec, ce dont je me suis opposé, au palais de justice de Joliette.







Et j'avais aussi communiqué avec plusieurs organismes, supposément qui aident les proches-aidants, dont, l'organisme à Joliette, qui s'appelle Pleins Droits de Lanaudière, mais au lieu de m'apporter un support dans mes démarches de plaintes, le directeur a plûtot été très méchant avec moi, et m'a fait attendre très longtemps, avant de me répondre, et il m'a aussi menti, et aussi il n'arrêtait pas de mal prononcer mon nom, et aussi de mal l'écrire dans ses courriels, et même quand je lui est dit, il a continué à mal écrire mon nom, et aussi, le ton des deux ou trois courriels qu'il m'a envoyé, ou répondu, il était très condescendant, et il m'a menti aussi, alors je l'ai envoyé promener lui aussi.







Sur Bitchute et sur Youtube, plusieurs des canals, et des vidéos, des trolls et des trollettes, n'ont pas étés retirés, ou bloqués, à cause des filles, et des femmes féministes qui inondent les départements de ''modération'', donc, elles ne respectent aucun règlements, et elles n'ont aucune morale, et elles sont complètement biaisées contre les hommes blanc.



Et ces infirmières féministes, avec leurs entourages immédiat, constitues environ une trentaine de personnes, incluant des jeunes, et des vieux, des filles et des gars, des femmes et des gars féminisés, et contrôlés par elles, et ils et elles, continues à ce jour, à chercher à me harceler, avec les vidéos de menteries, qui sont aussi pleins de moqueries, et aussi très viles, qu'ils et qu'elles font, dans le but de propager pleins de menteries à propos de Hans Trooper, moi, sur internet, et aussi de chercher à me contrarier, et à me harceler, et aussi à chercher à m'intimider, à salir mon nom, et à faire des vidéos de complètes fausses représentations, pour me donner une image qui est tout le contraire de qui je suis. Je ne suis pas gros du tout, et je n'ai rien d'une drag queen. Mais elles et ils, racontent que des menteries, et vous pouvez voir dans mes vidéos, que je suis un homme mince et hot.





Elles et ils critiquent aussi de manière délirante, aussi le fait, que je recois des chèques de l'aide social, et elles et ils, me disent que je ne suis pas vraiment indépendant, à cause de ca, je leurs répond qu'ils et qu'elles mentent, et que je suis complètement indépendant, et je suis un homme mince, super hot, et heureux, et super indépendant!







Et d'ailleurs ces sournoises de femmes féministes, touches des chèques du Gouvernement, elles aussi, en plus de leurs allocations de leurs ex-conjoints, donc, elles n'ont pas un mot à dire, sur moi, et sur les chèques d'aide social que je recois, et en plus, ce n'est pas de leurs affaires.







Elles, et ils, ne gagneront jamais contre moi, elles et ils, sont en train de se mettre à terre complètement, et le karma va leurs fairent leurs comptes, sales. plein d'excréments, de leurs cochonneries, et de leurs excréments.







Commentaire écrit par moi ; Hans Trooper, 2023 ©







