Ma place dans le trafic - Francis Cabrel

Le jour se lève à peine,Je suis déjà debout,Et déjà je promèneUne lame sur mes joues.Et le café qui fume,L’ascenseur qui m’attendEt le moteur que j’allumeM’aident à prendre lentement…A prendre ma place dans le trafic…A prendre ma place dans le trafic.J’aimerais que quelqu’un vienne et me délivre,Mais celui que je viens de choisirM’a donné juste assez pour survivreEt trop peu pour m’enfuir.Je reste prisonnier de mes promessesA tous ces marchands de tapisQui me font dormir sur de la laine épaisse,Et qui m’obligent au bout de chaque nuit…A prendre ma place dans le trafic…A prendra ma place dans le trafic.Et quand je veux parler à personne,Quand j’ai le blues,Je vais décrocher mon téléphoneEt je fais le 12.Je suis un mutant, un nouvel homme,Je ne possède même pas mes désirs,Je me parfume aux oxydes de carbone,Et j’ai peur de savoir comment je vais finir.Je regarde s’éloigner les rebellesEt je me sens à l’étroit dans ma peau,Mais j’ai juré sur la loi des échelles.Si un jour je veux mourir tout en haut,Il faut que je prenne ma place dans le trafic…Faut que je prenne ma place dans le trafic.Et quand je veux parler à personne,Quand j’ai le blues,Je vais décrocher mon téléphoneEt je fais le 12Parce que quoi que je dise,Quoi que je fasse,Il faut que passent les voitures noires.Je suis un mutant, un nouvel homme,Je ne possède même pas mes désirs,Je me parfume aux oxydes de carbone,Et j’ai peur de savoir comment je vais finir.Il y a tellement de choses gravesQui se passent dans mes ruesQue déjà mes enfants saventQu’il faudra qu’ils s’habituent…A prendre ma place dans le trafic…A prendre ma place dans le trafic…Ma place dans le trafic.