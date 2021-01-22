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Ma place dans le trafic - Francis Cabrel
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1 view • January 22, 2021
https://www.franciscabrel.com/ma-place-dans-le-traffic/
Le jour se lève à peine,
Je suis déjà debout,
Et déjà je promène
Une lame sur mes joues.
Et le café qui fume,
L’ascenseur qui m’attend
Et le moteur que j’allume
M’aident à prendre lentement…
A prendre ma place dans le trafic…
A prendre ma place dans le trafic.
J’aimerais que quelqu’un vienne et me délivre,
Mais celui que je viens de choisir
M’a donné juste assez pour survivre
Et trop peu pour m’enfuir.
Je reste prisonnier de mes promesses
A tous ces marchands de tapis
Qui me font dormir sur de la laine épaisse,
Et qui m’obligent au bout de chaque nuit…
A prendre ma place dans le trafic…
A prendra ma place dans le trafic.
Et quand je veux parler à personne,
Quand j’ai le blues,
Je vais décrocher mon téléphone
Et je fais le 12.
Je suis un mutant, un nouvel homme,
Je ne possède même pas mes désirs,
Je me parfume aux oxydes de carbone,
Et j’ai peur de savoir comment je vais finir.
Je regarde s’éloigner les rebelles
Et je me sens à l’étroit dans ma peau,
Mais j’ai juré sur la loi des échelles.
Si un jour je veux mourir tout en haut,
Il faut que je prenne ma place dans le trafic…
Faut que je prenne ma place dans le trafic.
Et quand je veux parler à personne,
Quand j’ai le blues,
Je vais décrocher mon téléphone
Et je fais le 12
Parce que quoi que je dise,
Quoi que je fasse,
Il faut que passent les voitures noires.
Je suis un mutant, un nouvel homme,
Je ne possède même pas mes désirs,
Je me parfume aux oxydes de carbone,
Et j’ai peur de savoir comment je vais finir.
Il y a tellement de choses graves
Qui se passent dans mes rues
Que déjà mes enfants savent
Qu’il faudra qu’ils s’habituent…
A prendre ma place dans le trafic…
A prendre ma place dans le trafic…
Ma place dans le trafic.
Le jour se lève à peine,
Je suis déjà debout,
Et déjà je promène
Une lame sur mes joues.
Et le café qui fume,
L’ascenseur qui m’attend
Et le moteur que j’allume
M’aident à prendre lentement…
A prendre ma place dans le trafic…
A prendre ma place dans le trafic.
J’aimerais que quelqu’un vienne et me délivre,
Mais celui que je viens de choisir
M’a donné juste assez pour survivre
Et trop peu pour m’enfuir.
Je reste prisonnier de mes promesses
A tous ces marchands de tapis
Qui me font dormir sur de la laine épaisse,
Et qui m’obligent au bout de chaque nuit…
A prendre ma place dans le trafic…
A prendra ma place dans le trafic.
Et quand je veux parler à personne,
Quand j’ai le blues,
Je vais décrocher mon téléphone
Et je fais le 12.
Je suis un mutant, un nouvel homme,
Je ne possède même pas mes désirs,
Je me parfume aux oxydes de carbone,
Et j’ai peur de savoir comment je vais finir.
Je regarde s’éloigner les rebelles
Et je me sens à l’étroit dans ma peau,
Mais j’ai juré sur la loi des échelles.
Si un jour je veux mourir tout en haut,
Il faut que je prenne ma place dans le trafic…
Faut que je prenne ma place dans le trafic.
Et quand je veux parler à personne,
Quand j’ai le blues,
Je vais décrocher mon téléphone
Et je fais le 12
Parce que quoi que je dise,
Quoi que je fasse,
Il faut que passent les voitures noires.
Je suis un mutant, un nouvel homme,
Je ne possède même pas mes désirs,
Je me parfume aux oxydes de carbone,
Et j’ai peur de savoir comment je vais finir.
Il y a tellement de choses graves
Qui se passent dans mes rues
Que déjà mes enfants savent
Qu’il faudra qu’ils s’habituent…
A prendre ma place dans le trafic…
A prendre ma place dans le trafic…
Ma place dans le trafic.
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