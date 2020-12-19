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Фильм «Фейки о Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Полное Разоблачение!» Видео: https://youtu.be/tz2kG_2hVIg
Экспертиза правозащитной организации «Хельсинки-90» — http://www.helsinki90.narod.ru/d_vbb.html
«...Заказчик гонений на Братство был один: патриархальные иерархи в погонах... О метке Азъ Возвещала ещё в Своих Проповедях на улицах и площадях СНГ в 90-91-92 годах, обо всём Лично Предупреждала славян. Это делали и Мои Белые Вестники. Когда Находилась в период травли за границей (Скитания по Славянским странам), Азъ Написала Свою Духовную «Науку о Свете и Его Трансформации». Тогда Это Была Космическая БлокъИнФормация. (А позднее Азъ Её РАзвила более детально.) В Этой Книге Азъ и Описала, что будет единый цифровой язык, а человек превратится в биоробота, разучится говарить, общаться и вообще мыслить. С помощью «метки зверя» человеком станут управлять, вплоть до превращения его в стадное животное, или «раба своего хозяина». После Моих Огненных Проповедей, кто-то из верующих в 1991 году на памятнике Ленина, который стоял тогда на площади Независимости в Киеве, написал три шестёрки. Для всех, тогда, в период СССР, это была запретная тема. Азъ Предвестила и все грядущие события: включая катаклизмы, развал СССР, путч, полное разложение масс, повальный секс и одурманивание с помощью специальных таблеток, напитков: так называемая, «эйфория». Что сегодня и произходит, особенно с молодёжью. И никого это уже не смущает и не шокирует. Землян постепенно приучили ко всему негативному и низменному, разложив морально. Особенно страдает молодёжь. А могли бы духовно РАзвиваться, следуя за Великой Матерью, ОбРАзовываясь КРАСОТой и Духовностью. Ведь в начале 90-х именно молодёжь массово шла за Мной, как за Своим Духовным Воителем. Но каждый самостоятельно делает свой выбор. А современные поводыри уводят души в бездну, к Антихристу. Жажда наживы, разнузданный секс, подмена ценностей, бездуховность религий, полная безысходность, страх, осмеяние Любви, Чести, Достоинства, Чистоты, Добра и Истинной Духовности — стало сегодня нормальным явлением. Потому, что человеки, увы, ко всему быстро привыкают… Единым ИзТочником Света и Духовности для землян Является Матерь Мира — София Премудрая, Несущая Свет во Тьме. Но об Этом не все знают. Только души тех, кто зрит и жаждет выхода из этого адилища, — будут Спасены… В 1990-91 гг. «метка зверя» всем казалась небылицей. Но вот уже и микрочипы вошли в жизнь и скоро станут реальностью для всех, кроме 144 тысяч, которые войдут в ПреобРАжение, обретя Спасение. Это — Избранные души. Остальные пойдут вслед за Антихристом, поставив его клеймо «666» на руку, или имплантировав микрочип в голову. Чтобы земляне не узнали правду о своём будущем и подверглись «метке зверя», тёмные и оклеветали Ту, Которая Явилась Противостоять Антихристу, Собрав 144 тысячи Избранных. «Жена, Облечённая в Солнце», — Мария ДЭВИ ХРИСТОС! На то Азъ и ХРИСТОС, чтобы Победить Антихриста. Это Имя Вызывает ненависть и нервную дрожь у тёмных. Мы Не Проповедуем на улицах с 1993 года, никого не будоражим, семьи не разбиваем. Хотя, за окном уже 21 век, а «Великое Белое Братство» осталось в ИзТарии, но заказчик до сих пор не успокаивается. В Начале Своего Пути Мария ДЭВИ ХРИСТОС Жила в Отречении от мира, Не Пила и Не Ела скоромную пищу, Ходила в Белых Одеждах, и — Была Неугодна им. После тюрьмы Азъ Вышла из отречения: всё Ем и Пью, Хожу, как все. И всё равно Неугодна этим тёмным. Эти рептилии не уймутся, если даже с Небес Громогласно Будет Заявлено, что Азъ — Спасительница Земли. Но Победа ПреОБРАЖЕНия — за Нами! «Жена, Облечённая в Солнце», ПреОбРАзит всё Сущее! В Духовном Плане Всё уже Созиждено, а здесь, в Материи, — всё совершается медленно. Но Сроки неумолимо подходят! Хотя Мне итак Удалось Отодвинуть время повсеместной чипизации. И тёмные занервничали, заторопились... Азъ же, Соединила Земное и Небесное, Духовное и Материальное, БАЖЕНственное и человеческое. А это — суть Высшее Постижение Премудрости Света»
(Из «Интервью с Викторией ПреобРАженской, Основательницей «Космического Полиискусства Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской» (Марией ДЭВИ ХРИСТОС)», 3.03.2011 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/intervyu-s-viktoriej-viktorovnoj-preobrazhenskoj-mariej-devi-hristos ).
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