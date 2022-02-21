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20#ПРИШЕЛЬЦЫ #ЧЕЛОВЕК #ВЫСШИЕСИЛЫ #ПЕРУАНСКИЕМУМИИ #ПЕРУ #ИСКУССТВЕННОЕОПЛОДОТВОРЕНИЕ #aliens #human
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23 views • February 21, 2022
Неофициальный перезалив с
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ
Делюсь информацией из исследований о там кто такие Пришельцы, Гуманоиды, Риптилоиды Внеземные цивилизации, Перуанские мумии, НЛО, Кыштымский Карлик, Человек
ССЫЛКА НА ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРУАНСКИЕ МУМИИ И КЫШТЫМСКИЙ КАРЛИК https://youtu.be/Mq_qjq2Tt3A
ССЫЛКА НА ИССЛЕДОВАНИЕ ПРО МЕРОВИНГОВ https://youtu.be/hsgUqg7Jph4
ССЫЛКА НА ИССЛЕДОВАНИЕ О ПЛАТО НАСКИ https://youtu.be/mVx_1RCUkOI
Записаться на сеанс - подробности на сайте ii-vv.ru
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ
Делюсь информацией из исследований о там кто такие Пришельцы, Гуманоиды, Риптилоиды Внеземные цивилизации, Перуанские мумии, НЛО, Кыштымский Карлик, Человек
ССЫЛКА НА ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРУАНСКИЕ МУМИИ И КЫШТЫМСКИЙ КАРЛИК https://youtu.be/Mq_qjq2Tt3A
ССЫЛКА НА ИССЛЕДОВАНИЕ ПРО МЕРОВИНГОВ https://youtu.be/hsgUqg7Jph4
ССЫЛКА НА ИССЛЕДОВАНИЕ О ПЛАТО НАСКИ https://youtu.be/mVx_1RCUkOI
Записаться на сеанс - подробности на сайте ii-vv.ru
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