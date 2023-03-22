Barbara O'Neill - Compass - Parte 7 - Agua [2] & Inflamación Y Alergias

En este episodio de Barbara, que continúa con los tratamientos con agua, también se tratan otros temas. Comienza con un tratamiento para el prolapso, continúa con la fiebre y el trabajo que hacen nuestros glóbulos blancos en nuestro cuerpo y cómo se puede apoyar este trabajo (por ejemplo, mediante la hidroterapia). Barbara pasa a hablar de las alergias. Menciona cinco alérgenos principales, entre ellos el trigo. Explica por qué este alimento, creado por Dios, se ha convertido en un peligro potencial para nosotros. También habla del hielo como tratamiento de las inflamaciones.

