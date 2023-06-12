Sociedad de Suscripción y Créditos de Carbono: Melissa Cuimmei. 2º Entrevista Iconoclast en español

El 1º lema del Foro Economíco Mundial era: "En 2030 No poseerás nada y serás feliz".Su 2º lema ahora es el de: "No poseerás nada y lo tendrás que alquilar todo. Si pagas y obedeces" gracias al nuevo sistema económico de Créditos de Carbono y CBDC que quieren imponer.





Melissa Cuimmei (Inversora Independiente Irlandesa) nos cuenta todos los planes de la élite con una claridad espectacular y acertando en sus predicciones.

Después de alcanzar más de 5 millones de visualizaciones en su primera entrevista en ICONOCLAST cara a cara, y que esta se censurase en Diciembre de 2021. Realizó esta 2º entrevista en Diciembre de 2022 donde cuenta los próximos pasos y planes de una élite globlal.

La identidad digital.

Las CBDC. El ataque a las criptomonedas.

El sistema de créditos de Carbono.





Entrevista subtitulada por https://elinvestigador.org