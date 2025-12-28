Ponencia de Claudia Cuervo. Caso del gato Jimeno. Voz en castellano con subtítulos en castellano.





Fragmento del video de la licenciada Claudia Celia Cuervo Espinosa, del caso del gato Jimeno, dentro de la ponencia titulada «El alma y los programas biológicos de supervivencia», del jueves 29 de mayo de 2025, en el marco del Quinto Congreso Internacional de Terapia Regresiva celebrado en el balneario de Alicún de las Torres (Granada, Andalucía).





La terapeuta regresiva Claudia Cuervo expone como un gato con la cara y el cuerpo demacrados por mordiscos y arañazos sana de varios traumas, siendo la clienta la persona más próxima al animal. Fue una labor terapéutica en equipo donde también participaron los terapeutas Victoria Amador i José Quintero Zavala.





Duración: 7 minutos y 13 segundos. Idioma: voz en castellano y subtítulos en castellano.





Enlace del video de la ponencia completa en castellano:





https://youtu.be/CmJmLXCTiEU





Enlace para acceder a todas las ponencias disponibles del congreso, en castellano:





https://www.youtube.com/playlist?list=PL2mBOoF1OkobPrkycVS781x2MOPNDK8Ip





Corrección de los subtítulos en castellano: Jordi Bancells.