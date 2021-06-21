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21.06.2021. В Калифорнии вводят электронную систему распознавания вакцинированных (Выпуск № 206 часть II).
Vera77
Vera77
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10468 views • June 19, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].

Содержание:

00:22 Письмо слушателя. Перевод слова ковид.
01:35 В Калифорнии вводят электронную систему распознавания вакцинированных. http://protivkart.com/main/18009-v%20kalifornii%20vvodyat%20elektronnuyu%20sistemu%20raspoznavaniya%20vakcinirovannyh..html.
04:34 КТО ИЗ ВАС ЭТО ВИДЕЛ? Путин открыто заявил об эксперименте над населением страны вакциной от ковида. https://www.youtube.com/watch?v=U8cuU5GcOCA&;t=20s.
05:29 Планируют начать с нашими детьми осенью. Будем готовы! https://www.youtube.com/watch?v=G3V3IQQZL4w.
09:58 Болела голова и было холодно... Интервью с укoлотым. https://www.youtube.com/watch?v=MSnWfXjM4Hs.
12:43 Массовая утuлизация населения - от престарелых и инвалидов до топ-менеджеров. https://www.youtube.com/watch?v=PzkBUOXDmp4.
18:29 Почему Собчак шлёпнулась в монастыре!! - Взаимозависимость живых и усопших (Часть 1). https://www.youtube.com/watch?v=20zVTmjOg40.
30:58 "Мы ошиблись". Канадские ученые бьют тревогу по поводу мРНК-вакцин от коронавируса. https://www.nakanune.ru/news/2021/06/11/22605215/.
33:10 Письмо слушателя. Почему вакцина вызывает магнетизм.
45:20 В Центре Гамалеи объяснили примагничивание металла к месту вакцинации: это обычное явление. https://govoritmoskva.ru/news/276293/?print=1.
46:29 Письмо слушателя. Вакцинированных теперь могут выключить нажатием одной кнопки как в этом фильме.
48:06 Будет принудительная вакцинация. Чиновник подтвердил! https://www.brighteon.com/a63d562d-0137-49d1-a09f-307fec17f318.
51:02 Премия за вакцину! https://www.brighteon.com/8d38d93a-dbfa-42ec-a844-906fb17f583a.
52:14 Вспышка коронавируса: власти Москвы вводят новые ограничения. https://www.youtube.com/watch?v=Ro1gmXuEE2g.
01:01:01 Письмо слушателя. Ситуация в Индии. Четверикова Ольга Николаевна | VK.
01:02:10 ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ... В Пакистане отказавшимся от вакцинации заблокируют SIM-карты. https://3rm.info/main/85356-to-li-esche-budet-v-pakistane-otkazavshimsja-ot-vakcinacii-zablokirujut-sim-karty.html.
01:02:57 Письмо слушателя. Про уколотых.
01:03:33 Письмо слушателя. О лекарствах.
01:04:39 Письмо слушателя. Блютуз.
01:05:30 Играем в Pokemon GO с Мариной фельдшер. https://www.youtube.com/watch?v=SV321wiiuY4.
01:08:05 Люди які вакцинувалися, висвічує блютуз як номери. Це відео з Італії Там до них підходиш і вони всі є на вашому тел. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1974733792689214&;id=100004578370346&_rdr.
01:10:00 Что за коды на блютусе у покемонов и какими приборами их будут отслеживать. https://www.youtube.com/watch?v=nWOWaIuy8TM.
01:14:03 Письмо слушателя. О вакцинации.
01:17:00 Письмо слушателя. Колонна эвакуации в Китае.
01:18:08 Пока мы все переживали о масках и прививках, в мире произошли катастрофические события. СРОЧНО! http://nashaplaneta.su/blog/poka_my_vse_perezhivali_o_maskakh_i_privivkakh_v_mire_proizoshli_katastroficheskie_sobytija_srochno/2021-06-08-20021.
01:19:07 Журналист делает шокирующее открытие: правительство убивает стариков в больницах и домах престарелых. http://protivkart.com/main/17995-zhurnalist%20delaet%20shokiruyuschee%20otkrytie:%20pravitelstvo%20ubivaet%20starikov%20v%20bolnicah%20i%20domah%20prestarelyh.html.
01:20:42 Как от нас скрывавают информацию о дешевых целебных средствах от рака. https://tube.plandemia.news/videos/watch/47929deb-261e-452c-a182-e3b29c6895a1.
01:25:26 ЧУДО ИЗ ЧУДЕС: КАК СВЯТАЯ КСЕНИЯ СПАСЛА СОЛДАТА В ОБРАЗЕ РОДНОЙ МАТЕРИ. https://www.youtube.com/watch?v=F3WDFsHN7tg.

Сегодня мы увидим, как разворачивается ситуация с вакцинацией от ковид-19 у нас, и в мире, ка принудительно повсеместно пытаются людей заставить поставить себе данную прививку, также узнаем, как правительства разных стан пытаются различными способами сократить население. Узнаем, как в разных уголках мира обычные люди с помощью устаревших мобильных телефонов «ловят» так называемых «покемонов». Напомним о целебных свойствах самых обычных наших продуктов, а конкретно в этом выпуске, поговорим о соде. Поговорим о чудесах, а именно как Святая Ксения Петербуржская спасла солдата.
Keywords
healthreligionortodoxic
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