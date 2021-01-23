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ВОТ ЧТО ДЕЛАЮТ С МИРОМ И НАМИ... Это нужно знать и сопротивляться этому
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32938 views • January 23, 2021
Дорогие во Христе братья и сестры! В этом видеоролике кратко и ясно раскрываются все ухищрения и хитрости, которые используют антихристовы слуги для построения царства дьявола на земле, в котором всем нам отведена только одна участь - быть рабами сатаны.
Ни в коем случае нельзя идти на поводу у этих нелюдей, захвативших власть в мире и в т.ч. на Руси. Помоги нам Господи! Даруй нам, Господи, Царя, под скипетром которого мы очистим наше Отечество от всей сатанинской нечисти, а Русскую церковь от всех врагов и предателей Христа! Слава Богу за все! Аминь. Царь грядет!
Ни в коем случае нельзя идти на поводу у этих нелюдей, захвативших власть в мире и в т.ч. на Руси. Помоги нам Господи! Даруй нам, Господи, Царя, под скипетром которого мы очистим наше Отечество от всей сатанинской нечисти, а Русскую церковь от всех врагов и предателей Христа! Слава Богу за все! Аминь. Царь грядет!
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