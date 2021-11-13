Limpiando la casa. Parodia: Entrevista Ezcurra/Brandes. Develando mentiras

Advierta como en esta lucha activista en contra de las agendas globalistas de explotación y exterminio, "grandes" referentes sociales (lideres, eminencias, etc.) se prestan a armar elocuentes discursos carentes de contenido y cortinas de humo (blindajes, etc.) haciéndolo a través de la mentira, el ocultamiento, la manipulación, distorsión de conceptos y la subversión de los hechos.

Acaso, ¿no es esto una disidencia controlada?, ¿no implica esto una traición a la causa activista, a la patria y a la Humanidad?

Dejen de distraer a la gente, dejen de armar cortinas de humo para así procurar encubrir sus errores, carencias y miserias personales, dejen de blindar (prohibir, evitar) que se conozcan y realicen estudios y ensayos clínicos de efectivas y seguras terapias anti sindrome "covid".

No se puede estar genuinamente unidos si dentro de nuestras trincheras activistas existen personajes oscuros los cuales solapadamente atentan contra la misma lucha. Ninguna genuina fuerza se puede lograr a través de semejante falsa unión. La verdadera unión solo se puede lograr luego de realizar una rigurosa selección y limpieza.

Activista, ¿quieren ser asertivos en esta lucha anti plandemia en donde -de manera violatoria, coercitiva y anticonstitucional- se están imponiendo estas pseudas y peligrosas vacunas transgénicas experimentales?

Entonces:

- Presionen y exijan que se respeten las Constituciones de cada Nación y los acuerdos y tratados internacionales de Derechos Humanos (Declaración de Helsinki –principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos-, Declaración Universal de la UNESCO sobre Bioética y Derechos Humanos, el Código de Núremberg –bioética, experimentación en humanos y Derechos Humanos-, etc.).

- Promuevan y exijan que se realicen estudios y ensayos clínicos de terapias alternativas (integrativas/ complementarias) las cuales ya han demostrado ser seguras y sumamente eficaces contra el síndrome covid (ivermectina, hidroxicloroquina, ibuprofeno inhalado, peróxido de hidrogeno, terapia ortomelecular, etc. y principalmente la solución de dióxido de cloro). Varios países ya han realizado los estudios y ensayos clínicos de la solución de dióxido de cloro cumpliendo con todos los protocolos médicos y legales demostrando la alta seguridad y eficacia del mismo como uso terapéutico contra el síndrome covid. De hecho, Bolivia en octubre del 2020 ya legalizo el CDS (dióxido de cloro) como uso terapéutico contra dicho síndrome. Los resultados son excelentes.