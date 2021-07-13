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[2019年5月23日] フラットアース 太陽・月・星座のアプリです - Japanese [Flat Earth Sun, Moon & Zodiac Clock app]
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1 view • July 13, 2021
"フラットアースを友達に説明する時の必須ツールです。
季節がどのように変化し、太陽と月がどのように星座を巡るのかを表示します。
昼と夜、世界の様子を表示します。
注目ビデオは私たちの世界について学ぶ手助けになります。
ビックイベント用にカウントダウンタイマーをどうぞ。
Google PlayとAppleで入手可能です。"
*iPhone リンク:* https://itunes.apple.com/us/app/flat-earth-sun-moon-clock/id1440996640?mt=8
*Android リンク:* https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flatearthsun
2019年5月23日
私たちは、世界の支配者の上位レベルによって私たちに押し付けられた嘘の世界に住んでいます。特に彼らが無意識のうちに恐怖に夢中になっているとき、彼らが嘘をついていると彼らに納得させるよりも、誰かに嘘をつく方が簡単です。あなたの世界の信念の基礎が、あなたが無限の空間真空を飛んでいる回転する水球の洋ナシのロケットに乗っているということであるなら、あなたはあなたが誰であるか、あなたがどこにいるのか、そしてあなたが本当に何であるのかわかりません。あなたは失われ、膨張し続ける宇宙のほこりの斑点ではなく、創造の中心にいることを知らずに取るに足らないと感じるでしょう。
その信念で、あなたは何でも納得させることができます。目を覚ますには、あなたはあなたの世界の基礎から始めなければなりません、そしてそこからあなたは想像上の曲線を越えて見ることができます。
FLAT EARTH SUN、MOON＆ZODIAC CLOCKアプリは、平らな地球を発見し、それを友人や家族に紹介するのに最適なツールです。空が完璧な時計であることを視覚的に示し、最新のグーグル検閲された地球平面説を提供します。
FAQページでは、平らな地球を隠す方法と理由に関するすべての質問に答えます。地球平面説が不可能だと思う理由があります。まだ考えていない答えがあります。
FEClockに挑戦してください。注目のビデオを2週間毎日見て、何が起こるかを見てください。
GooglePlayまたはAppleAppStoreでBlueWaterBayの「FlatEarthClock」を検索するだけです。これは、これまでに投資した中で最高の$ 2.99になります。 Google Playのノックオフアプリは避けてください。無料であり、価格に見合う価値はありません。今すぐダウンロードしてチェックしてください！
Apple：https：//tinyurl.com/FEiOSapp
Android：https：//tinyurl.com/FEdroidApp
両方：https：//qrco.de/bbizVA
このチャネルとFLATEARTHの認識をサポートします。
https://www.patreon.com/DITRH
1回限りの寄付：PayPal.me/DITRH
Venmo：dtweiss
フェイスブック。 https://www.facebook.com/TheFlatEarthPodcast
ブライトオン：https：//brighteon.com/channels/ditrhinterviews
BitChute：https：//bitchute.com/ditrhinterviews
ブライトオン：https：//brighteon.com/channels/ditrh
BitChute：https：//bitchute.com/ditrh
ブライトオン：https：//tinyurl.com/DITRHiBlist
Instagram：@Theflatearthpodcast
メディアのお問い合わせ：[email protected]
あなたがショーのホストであり、Flat Earthが愚かで不可能だと思うなら、あなたのチャンネルでQ＆Aをしましょう。
科学、技術、地質学、天文学、物理学、教育
watashitachiha, sekainoshihaisha no jōi reberu ni yotte watashitachi ni oshitsuke rareta uso no sekai ni sunde imasu. Tokuni karera ga muishiki no uchi ni kyōfu ni muchū ni natte iru toki, karera ga uso o tsuite iruto karera ni nattoku sa seru yori mo, dareka ni usowotsuku hō ga kantandesu. Anata no sekai no shin'nen no kiso ga, anata ga mugen no kūkan shinkū o tonde iru kaiten suru suikyū no yō nashi no rokettoninotte iru to iu kotodearunara, anata wa anata ga daredearu ka, anata ga doko ni iru no ka, soshite anata ga hontōni nande aru no ka wakarimasen. Anata wa ushinawa re, bōchō shi tsudzukeru uchū no hokori no hantende wa naku, sōzō no chūshin ni iru koto o shirazu ni torunitaranai to kanjirudeshou. Sono shin'nen de, anata wa nani demo nattoku sa seru koto ga dekimasu. Mewosamasu ni wa, anata wa anata no sekai no kiso kara hajimenakereba narimasen, soshite soko kara anata wa sōzō-jō no kyokusen o koete miru koto ga dekimasu. Furatto āsu SUN, MOON& ZODIAC CLOCK apuri wa, tairana chikyū o hakken shi, sore o yūjin ya kazoku ni shōkai suru no ni saitekina tsūrudesu. Sora ga kanpekina tokeidearu koto o shikaku-teki ni shimeshi, saishin no gūguru ken'etsu sa reta chikyūheimensetsu o teikyō shimasu. FAQ pējide wa, tairana chikyū o kakusu hōhō to riyū ni kansuru subete no shitsumon ni kotaemasu. Chikyūheimensetsu ga fukanōda to omou riyū ga arimasu. Mada kangaete inai kotae ga arimasu. FEClock ni chōsen shite kudasai. Chūmoku no bideo o 2-shūkan mainichi mite, nani ga okoru ka o mite kudasai. GooglePlay matawa AppleAppStore de BlueWaterBay no `FlatEarthClock' o kensaku suru dakedesu. Kore wa, kore made ni tōshi shita naka de saikō no $ 2. 99 Ni narimasu. Gūguru purē no nokkuofuapuri wa sakete kudasai. Muryōdeari, kakaku ni miau kachi wa arimasen. Ima sugu daunrōdo shite chekkushitekudasai! Appuru: Https: / / Tinyurl. Komu/ FEiOSapp andoroido: Https: / / Tinyurl. Komu/ FEdroidApp ryōhō: Https: / / Qrco. De/ bbizVA kono chaneru to FLATEARTH no ninshiki o sapōto shimasu. Https: / / Www. Patreon. Komu/ DITRH 1-kai kagiri no kifu: Peiparu. Me/ DITRH Venmo: Dtweiss feisu bukku. Https: / / Www. Facebook. Komu/ TheFlatEarthPodcast buraitoon: Https: / / Brighteon. Komu/ channels/ ditrhinterviews BitChute: Https: / / Bitchute. Komu/ ditrhinterviews buraitoon: Https: / / Brighteon. Komu/ channels/ ditrh BitChute: Https: / / Bitchute. Komu/ ditrh buraitoon: Https: / / Tinyurl. Komu/ DITRHiBlist Instagram: @ Theflatearthpodcast media no o toiawase: Info@ TheFlatEarthPodcast. Komu anata ga shō no hosutodeari, Flat Earth ga orokade fukanōda to omounara, anata no chan'neru de Q&A o shimashou. Kagaku, gijutsu, chishitsu-gaku, tenmongaku, butsurigaku, kyōiku
季節がどのように変化し、太陽と月がどのように星座を巡るのかを表示します。
昼と夜、世界の様子を表示します。
注目ビデオは私たちの世界について学ぶ手助けになります。
ビックイベント用にカウントダウンタイマーをどうぞ。
Google PlayとAppleで入手可能です。"
*iPhone リンク:* https://itunes.apple.com/us/app/flat-earth-sun-moon-clock/id1440996640?mt=8
*Android リンク:* https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flatearthsun
2019年5月23日
私たちは、世界の支配者の上位レベルによって私たちに押し付けられた嘘の世界に住んでいます。特に彼らが無意識のうちに恐怖に夢中になっているとき、彼らが嘘をついていると彼らに納得させるよりも、誰かに嘘をつく方が簡単です。あなたの世界の信念の基礎が、あなたが無限の空間真空を飛んでいる回転する水球の洋ナシのロケットに乗っているということであるなら、あなたはあなたが誰であるか、あなたがどこにいるのか、そしてあなたが本当に何であるのかわかりません。あなたは失われ、膨張し続ける宇宙のほこりの斑点ではなく、創造の中心にいることを知らずに取るに足らないと感じるでしょう。
その信念で、あなたは何でも納得させることができます。目を覚ますには、あなたはあなたの世界の基礎から始めなければなりません、そしてそこからあなたは想像上の曲線を越えて見ることができます。
FLAT EARTH SUN、MOON＆ZODIAC CLOCKアプリは、平らな地球を発見し、それを友人や家族に紹介するのに最適なツールです。空が完璧な時計であることを視覚的に示し、最新のグーグル検閲された地球平面説を提供します。
FAQページでは、平らな地球を隠す方法と理由に関するすべての質問に答えます。地球平面説が不可能だと思う理由があります。まだ考えていない答えがあります。
FEClockに挑戦してください。注目のビデオを2週間毎日見て、何が起こるかを見てください。
GooglePlayまたはAppleAppStoreでBlueWaterBayの「FlatEarthClock」を検索するだけです。これは、これまでに投資した中で最高の$ 2.99になります。 Google Playのノックオフアプリは避けてください。無料であり、価格に見合う価値はありません。今すぐダウンロードしてチェックしてください！
Apple：https：//tinyurl.com/FEiOSapp
Android：https：//tinyurl.com/FEdroidApp
両方：https：//qrco.de/bbizVA
このチャネルとFLATEARTHの認識をサポートします。
https://www.patreon.com/DITRH
1回限りの寄付：PayPal.me/DITRH
Venmo：dtweiss
フェイスブック。 https://www.facebook.com/TheFlatEarthPodcast
ブライトオン：https：//brighteon.com/channels/ditrhinterviews
BitChute：https：//bitchute.com/ditrhinterviews
ブライトオン：https：//brighteon.com/channels/ditrh
BitChute：https：//bitchute.com/ditrh
ブライトオン：https：//tinyurl.com/DITRHiBlist
Instagram：@Theflatearthpodcast
メディアのお問い合わせ：[email protected]
あなたがショーのホストであり、Flat Earthが愚かで不可能だと思うなら、あなたのチャンネルでQ＆Aをしましょう。
科学、技術、地質学、天文学、物理学、教育
watashitachiha, sekainoshihaisha no jōi reberu ni yotte watashitachi ni oshitsuke rareta uso no sekai ni sunde imasu. Tokuni karera ga muishiki no uchi ni kyōfu ni muchū ni natte iru toki, karera ga uso o tsuite iruto karera ni nattoku sa seru yori mo, dareka ni usowotsuku hō ga kantandesu. Anata no sekai no shin'nen no kiso ga, anata ga mugen no kūkan shinkū o tonde iru kaiten suru suikyū no yō nashi no rokettoninotte iru to iu kotodearunara, anata wa anata ga daredearu ka, anata ga doko ni iru no ka, soshite anata ga hontōni nande aru no ka wakarimasen. Anata wa ushinawa re, bōchō shi tsudzukeru uchū no hokori no hantende wa naku, sōzō no chūshin ni iru koto o shirazu ni torunitaranai to kanjirudeshou. Sono shin'nen de, anata wa nani demo nattoku sa seru koto ga dekimasu. Mewosamasu ni wa, anata wa anata no sekai no kiso kara hajimenakereba narimasen, soshite soko kara anata wa sōzō-jō no kyokusen o koete miru koto ga dekimasu. Furatto āsu SUN, MOON& ZODIAC CLOCK apuri wa, tairana chikyū o hakken shi, sore o yūjin ya kazoku ni shōkai suru no ni saitekina tsūrudesu. Sora ga kanpekina tokeidearu koto o shikaku-teki ni shimeshi, saishin no gūguru ken'etsu sa reta chikyūheimensetsu o teikyō shimasu. FAQ pējide wa, tairana chikyū o kakusu hōhō to riyū ni kansuru subete no shitsumon ni kotaemasu. Chikyūheimensetsu ga fukanōda to omou riyū ga arimasu. Mada kangaete inai kotae ga arimasu. FEClock ni chōsen shite kudasai. Chūmoku no bideo o 2-shūkan mainichi mite, nani ga okoru ka o mite kudasai. GooglePlay matawa AppleAppStore de BlueWaterBay no `FlatEarthClock' o kensaku suru dakedesu. Kore wa, kore made ni tōshi shita naka de saikō no $ 2. 99 Ni narimasu. Gūguru purē no nokkuofuapuri wa sakete kudasai. Muryōdeari, kakaku ni miau kachi wa arimasen. Ima sugu daunrōdo shite chekkushitekudasai! Appuru: Https: / / Tinyurl. Komu/ FEiOSapp andoroido: Https: / / Tinyurl. Komu/ FEdroidApp ryōhō: Https: / / Qrco. De/ bbizVA kono chaneru to FLATEARTH no ninshiki o sapōto shimasu. Https: / / Www. Patreon. Komu/ DITRH 1-kai kagiri no kifu: Peiparu. Me/ DITRH Venmo: Dtweiss feisu bukku. Https: / / Www. Facebook. Komu/ TheFlatEarthPodcast buraitoon: Https: / / Brighteon. Komu/ channels/ ditrhinterviews BitChute: Https: / / Bitchute. Komu/ ditrhinterviews buraitoon: Https: / / Brighteon. Komu/ channels/ ditrh BitChute: Https: / / Bitchute. Komu/ ditrh buraitoon: Https: / / Tinyurl. Komu/ DITRHiBlist Instagram: @ Theflatearthpodcast media no o toiawase: Info@ TheFlatEarthPodcast. Komu anata ga shō no hosutodeari, Flat Earth ga orokade fukanōda to omounara, anata no chan'neru de Q&A o shimashou. Kagaku, gijutsu, chishitsu-gaku, tenmongaku, butsurigaku, kyōiku
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