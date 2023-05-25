25/5/23 G-AYAW (ROSS JONES) OVERHEAD GROUND LEVEL UNSAFE FLY REPORT CAA 29260

26/5/23 G-POLA UNSAFE FLY REPORTED AND IOPC MISCONDUCT
25/5/23 G-POLA GROUND LEVEL UNSAFE FLY 29262, MISCONDUCT REF NORTHUMBRIA POLCE: 3F5-FBD-81A-71D-825, ONE OF 5 REPORTS IOPC, G-RANL? 29268
AIRCRAFT MOBBING/HARASSMENT STARTED WHEN I COMPLAINED FORMERLY TO NORTHUMBRIA POLICE IN PERSON COINCINDENTALLY ON THAT DAY, WHEN I VOICED CONCERN ABOUT DEMOCIDE THE CHEMTRAIL PHENOMENON.
ATC they advised me to go to the police .ATC asked me if I had evidence of the craft nearly crashing into my home 5 times? I told them yes still images and video . ATC then told me I must go to the police. I did Police did not take me seriously even when I showed them craft with no ID time and date stamped with GPS prohibited airspace locations proof shown on my in camera files.
Direct Energy Weapons. (uspto.gov) wherein the mobile vehicle is an aircraft.
20070139247
(PASSING DIRECTLY OVERHEAD GROUND LEVEL) STALKERS REPORTED TO THE CAA. MANY SHOWN HAVE BUZZED ME 1000's OF TIMES UNSAFE FLYING.
RAF FROM BOCKENFIELD: WG458, A6 ECZ, WB697, ZM311, ZM419, G-FLXI, G-OJWS, N111SC, ZZ176, ZM403, ZM408, G-ZEBY, G-GDFN, G-RIZZ, G-OATL, G-FNOT, N2445V, G-OBMS, G-BRAK, G-WEND, G-AYMK, G-WEEV, G-NICU, G-BBMB, G-MFLT, G-OANN, G-BNJH, G-JOHA, G-JABZ, G-CMEI, G-SACT, G-CCYJ, G-CCNR, G-CFDO, G-AYRT, G-HPIN, G-EORG, G-IDFE, 2 EMBR, G-WEFR, G-RVSE, KAF 343, G-DGPS, G-VCML, G-BOYV,
M-ODKZ, OE GLY, G-RSKR, N517FD, G-MCGR, G-BDAG, G-BMBB, G-EINI, N228US, G-CEGK, G-CEKD, G-BJZN, G-JMAW, G-SYDH, G-IFIT, G-GMAH, G-SICB, G-DRTL,G-TUCK, G-JEFA, G-CGNG, G-ZEBY, G-AWUJ, G-KEVI, G-OATL, N111SC, ZM311, HB WZP, ZM311, G-MOOD, D-FIBE,G-LFSJ, G-MACI, G-TEDI, PH LAW, G-ONTV, G-OMHC,G-CCPV, G-ETJA, G-BEZV, N3544M, N999F, G-BYXL, G-PDGX, G-BHJO, G-CHRM, G-BKEV, G-SENS,420V, G-EMHE, G-BDAG, G-AWGZ, G-BUHR, G-JTPC, G-MYJD, G-JTPC, G-BSPE, G-AZBE, G-CHVS, G-BDKH, G-RVIC, G-GNMM, US NAVY 610 HSC 11, G-GFCA, G-EDYO, G-PCOP, G-GAMA, D-GFAS, G-BYXD, A6 ENV, G-BOXC, G-GDFB, G- JZHA, G-TSGJ, G-POPA, G-JLIN, G-BNOM, G-JECR, G-BOXC, G-VIPA, D-HOAE, G-PDGT, G-YEOM, G-ATRM, G-BOFR, EI RJW, G-BEZV, G-EMED, G-NHAC, G-NTWK, G-LXUS, G-BNOM, G-CDGV, G-DRTC, G-AZNO, G-CBAR, G-BBNZ, G-BOPA, ZM333, ZM405,G-MRTP, G-CDDF, G-NGCC, G-NLEE, G-OGGY, G-BGGM, G-CHER, G-TCDF, G-AXTA, G-MACR, G-CFDO, G-BDAG, G-AWGZ, G-BUHR, G-JTPC, G-IANZ, G-MYJG, G-BSPE, G-AZBE, G-CHVS, G-BDKH, G-RVIC, G-BDAG, G-AWGZ, F-HBXB, G-EZNM, G-POLB, G-CFLD, G-G-G-CCV, G-MRSS, OO MMM, G-EZFZ, G-CIOO, G-EZGA, G-FRRN, G-ODEE, G-ZDEA, G-CJJA, G-CIPL, G-BMFD, EI EMJ, N25OMD, G-VOAR, G-GHKX, G-KNCG, G-FDZZ, G-BSJX, D-EIVQ, EI RJH, G-JZHF, G-BPRI, G-KOVU, G-AVRK, G-BFTC, N150ZZ, N986JT, G-ECOP, G-JZHG, OE LOJ, G-ECOK, G-GBAS, G-JAVO, G-PVSS, G-G-G-GDFD, G-BXSG, G-CBOP, G-G-G-G-GDFZ,G-TCDL, G-BSHP, G-CCNP, G-MOSJ, G-DXTR,G-RJXJ, EI RJR, PH BXG, G-HUBB, G-OCCH, G-BMKT, G-OPFR, EI RJX, G-MRSS, G-BIVF, EI EMJ, G-MIND, G-BUUL, G-RVRT, G-DWCE, G-VFAS, G-CPOP, G-BBSA, G-BOJZ,G-ONUN, G-BNOH, G-BXCY, G-XXIV, WZ447, G-ZXCL, G-TZED, G-ECGC, G-TUCK, G-CETU, G-BHHE, G-DAAZ, N25OMO, G-BXLY, G-BBNJ, G-ZIPA, G-ASMJ, G-JZHX, G-EUUC, G-EIEB, G-PRPH,EI RJT, G-ATMC, G-EMEH, G-HLSA, G-BYFR, G-HALS, G-CKCL, G-CHAG, G-EYDO, G-BCTK, G-ZDEA, G-JRER, G-CFGJ, G-BGTF, G-ZDEA, G-BTMR, G-CGOS, DE LOJ, EI RJY, G-EJRS, G-IFIT, G-PTTD, G-RICO, G-BHXK, G-BDUY, G-BRDO, G-AYAW, G-OBMS, D-ERMK, A6 ECY, G-FDZY, G-FDZY, G-BKWY, G-BNOF, XZ591, N30593, OY MLS, G-BTRF, G-BXTB, G-ATRX, G-OJLD, G-BSFX, G-CGNG,M-SHRM, G-OBMS, G-PION, G-PICX, G-OELD, G-PCMC, D-ERMK, A6 ECY, G-FDZY, G-BKWY, XZ591, N30593, OY MLS, G-BTRF, G-BXTB, G-ATRX, G-OJLD, G-BSFX, G-CGNG, G-OBMS, G-PION, G-PICX, G-OELD, G-BSFX,G-CGNG, 2 BOYS, D-ERMK, G-FDZY, G-CCWM, G-TAWL, G-MCGS, G-GOWF, G-EELS, G-EWZZ, G-AVGA, G-PTTA, G-BAXY, G-IASB, G-IASA, G-AZBE, G-WBVS, G-TCDL, G-RATV, G-PTTC, G-ARAW, D-ABQM, G-CEXO, G-LUKA, G-JECX, G-RWEW, G-STAN, G-DMPP, G-BIXH, G-HOPE, G-BOFZ, G-SUZN, G-AYGP, G-PTTB, G-WAVA, G-EJRS, G-NELS, G-LANG, G-BRJV, G-BDFZ, G-BUIF, G-LWLW, G-RVNG, G-BMUZ, G-NALA, G-BRLO, G-EZFS, G-OFFO, G-BJVT, G-EGRV, G-NEAU, G-CPAS, G-TVHB, G-POLX, G-POLB, G-AYEF, G-EWZZ, G-AWOT, G-POLA, G-ECGC, G-BTAW, NH2JA, G-NHAC, G-CDMV, D-ACNM, G-EVEZ, G-BTFP, F-GBVN, G-PECK, G-FBRN, G-KRES, G-BKWY, N58JA, G-ADMT, G-MFLM, N177SA, G-AZFA, G-ILFF, PH ILM, N177SA, ZZ176, G-BWLL, G-ZINC, LN 318, G-BSYG, G-BKAZ, G-COBS, EI FSL, G-THDR, G-BKAM, G-BMRJ, G-CGNE, PH DYX, G-BTZA, G-MZOG, RAF 505 HERCULES, G-DODG, RAF ZZ178, D-AECF, G-TIPR, G-BOVK, ZM401, A6 EEB, G-FRAH, G-TUMO, GMOAL, F-HBLP, G-BGMT, F-HBLD, A6 EPO, 2 LOOK, EI HJR, G-TTOB, N250MD, ZP809, G-RAFL, G-CLEA, G-ELUE, G-TIVV
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