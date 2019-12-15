14RCB Om gravitation och solsystemets uppbyggnad

Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin, Daniel och Simon Shack. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 011) Vi pratar om gravitation och om hur vetenskapen säger sig kunna väga jordens massa genom att mäta gravitationen mellan två blyvikter. Därefter berättar Simon om sin forskning kring hur solsystemet egentligen är beskaffat.2) 2) Simon Shacks låt Dreamland3) 3)Richard Feynman föreläser om gravitation och om hur solsystemet är uppbyggt enligt de teorier vi har fått lära oss i skolan.Intressanta och relevanta länkar: