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14RCB Om gravitation och solsystemets uppbyggnad
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1 view • December 15, 2019
Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin, Daniel och Simon Shack. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01
1) Vi pratar om gravitation och om hur vetenskapen säger sig kunna väga jordens massa genom att mäta gravitationen mellan två blyvikter. Därefter berättar Simon om sin forskning kring hur solsystemet egentligen är beskaffat.
2) 2) Simon Shacks låt Dreamland
3) 3)Richard Feynman föreläser om gravitation och om hur solsystemet är uppbyggt enligt de teorier vi har fått lära oss i skolan.
Intressanta och relevanta länkar:
https://physics.ucf.edu/~britt/Geophysics/Readings/R2The%20case%20against%20Copernicus.pdf
https://youtu.be/VLQcGgXCaaA
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1112/1112.1988.pdf
https://news.nationalgeographic.com/news/2012/12/121204-north-star-distance-closer-solar-system-space-science/
http://www.cogsci.ecs.soton.ac.uk/cgi/psyc/newpsy?article=9.32&submit=View+Article
http://www.atnf.csiro.au/outreach/education/senior/astrophysics/binary_intro.html
http://www.binaryresearchinstitute.org/bri/research/evidence/prevalence.shtml
https://www.space.com/22509-binary-stars.html
http://ldolphin.org/vanFlandern/
https://www.solarsystemquick.com/universe/sirius-star.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Sirius
http://www.solstation.com/stars/sirius2.htm#sirius-b
1) Vi pratar om gravitation och om hur vetenskapen säger sig kunna väga jordens massa genom att mäta gravitationen mellan två blyvikter. Därefter berättar Simon om sin forskning kring hur solsystemet egentligen är beskaffat.
2) 2) Simon Shacks låt Dreamland
3) 3)Richard Feynman föreläser om gravitation och om hur solsystemet är uppbyggt enligt de teorier vi har fått lära oss i skolan.
Intressanta och relevanta länkar:
https://physics.ucf.edu/~britt/Geophysics/Readings/R2The%20case%20against%20Copernicus.pdf
https://youtu.be/VLQcGgXCaaA
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1112/1112.1988.pdf
https://news.nationalgeographic.com/news/2012/12/121204-north-star-distance-closer-solar-system-space-science/
http://www.cogsci.ecs.soton.ac.uk/cgi/psyc/newpsy?article=9.32&submit=View+Article
http://www.atnf.csiro.au/outreach/education/senior/astrophysics/binary_intro.html
http://www.binaryresearchinstitute.org/bri/research/evidence/prevalence.shtml
https://www.space.com/22509-binary-stars.html
http://ldolphin.org/vanFlandern/
https://www.solarsystemquick.com/universe/sirius-star.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Sirius
http://www.solstation.com/stars/sirius2.htm#sirius-b
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